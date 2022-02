Partagez 1 Partages

En partenariat avec le CEED Tunisie, Meta organise un événement intitulé ” La digitalisation au service de la relance économique en Afrique du Nord 2022″. Et ce, le samedi 26 février 2022 au Pavillon des Baies de Gammarth Tunisie.

L’objectif de l’événement est de sensibiliser l’écosystème entrepreneurial à l’importance de la digitalisation comme un atout puissant pour lutter efficacement contre l’impact du Covid-19 sur leur activité et de transformer significativement les défis en opportunités de développement.

Aujourd’hui, la technologie numérique a transformé notre façon de produire, de consommer et de communiquer. En facilitant l’accès à l’information, les transactions commerciales et financières, et le développement des compétences, la technologie numérique a le potentiel de révolutionner l’entrepreneuriat.

L’ouverture officielle de la conférence sera lancée par le président du CEED Tunisie M. Hichem Elloumi ainsi que le responsable des politiques publique de Meta M. Khaled Koubaa.

Par la suite un premier panel mettra l’accent sur l’importance du commerce et comment Meta soutient la numérisation des PMEs pour la reprise et la croissance économique sous le thème de « La digitalisation des PMEs et l’évolution du commerce » avec des panélistes de renommés de la région nord Afrique avec la participation de M. Joachim Marciano, Responsable des Industries de Services MENA, Meta.

Un deuxième panel commencera par le partage de la perspective de Meta sur le Metaverse et ce qu’il pourrait signifier pour les entreprises puis, les intervenants clés parleront de l’état actuel de l’écosystème XR en Afrique du Nord et en Europe et comment les entreprises pourraient s’engager, apprendre et créer de la valeur sous le thème « Les technologies XR et le Metaverse ». Ce panel sera précédé par une discussion avec M. Ziad Traboulsi, Directeur Partenaires Ingénierie Meta.

La participation attendue de plus de 250 PMEs en plus des partenaires de l’écosystème entrepreneurial sans oublier que la diffusion en live streaming via la page Facebook de CEED Tunisie sera suivi par des entrepreneurs dans les régions, et ce grâce à l’implication de quelques partenaires régionaux qui ont accepté de dédier un espace et inviter leur écosystème régional pour suivre l’évènement dans leurs locaux via le live streaming.

Communiqué