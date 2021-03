La digitalisation des PME au cœur du débat du 2e webinaire Tech Trends by TT

Partagez 0 Partages

La digitalisation, vecteur de croissance des petites et moyennes entreprises. C’est le thème que Tunisie Telecom a choisi pour son deuxième webinaire Tech Trends prévu mercredi 31 mars.

« Dans le sillage de la pandémie Covid-19, les PME – sinistrées, notamment – ont adopté les nouvelles technologies pour réduire leurs dépenses entre autres. Des restructurations ont, également, été opérées pour pousser davantage vers l’innovation. Et compte tenu du rôle de ces entreprises et leur contribution dans l’économie nationale, la digitalisation devient un impératif », a indiqué la directrice centrale de l’Innovation et de la Stratégie de Tunisie Télécom, Rim Belhassine-Cherif.

« Cette deuxième édition des Tech Trends portera, également, sur le rôle de l’opérateur en tant que partenaire tehcnologique stratégique », a-t-elle ajouté dans une intervention sur Express FM.

Rappelant les sujets débattus lors de la première session des Tech Trends, organisée en novembre 2020, Rim Belhassine-Cherif, a souligné que cette série de webinaire s’inscrivait dans le rôle de l’opérateur, « acteur du développement des technologies de demain et garant de l’accès des citoyens à ces technologies ».

« L’objectif est de fournir de l’information sur les dernières tendances technologiques et éclairer le chemin et pour les particuliers et pour les PME qui, aujourd’hui, une véritable chance de se développer à travers ces technologies », a avancé la directrice centrale de l’Innovation et de la Stratégie de Tunisie Télécom.

NJ