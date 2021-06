La DW Akademie et Alkhatt lancent la 4e édition du programme d’incubation “Media Loves Tech”

Vous avez une idée, un projet qui peut aider le journalisme ? Participez au concours MEDIA LOVES TECH et tentez de rejoindre une grande famille d’experts et de passionnés !

Pour la quatrième année consécutive, MEDIA LOVES TECH lance un appel afin de repérer les meilleurs concepts numériques pour un journalisme innovant et de qualité au Maghreb. Du 1er juin au 31 juillet 2021, les équipes de Tunisie, du Maroc et d’Algérie sont invitées à soumettre leurs idées de projets.

Journalistes, entrepreneurs, créatifs, développeurs, passionnés des médias : toutes les personnes ou organisations désireuses d’innover le paysage médiatique peuvent envoyer leurs solutions pour un journalisme de qualité sur startup.medialovestech.com.

Les 12 meilleures équipes recevront chacune 1 000 € et seront qualifiées pour la phase d’accompagnement qui débutera dès le mois de septembre. Après une « inspiration phase » composée de masterclasses menés par des experts de la région, une « incubation phase » de six semaines aidera à exploiter les potentiels en abordant trois axes du développement de projet : désirabilité de l‘utilisateur, faisabilité technique et viabilité commerciale.

Tout au long du programme, les participants bénéficieront de conseils, en groupe et en one-to-one, ainsi que de la présence d’un mentor attitré. Ils travailleront leurs prototypes et apprendront à pitcher leurs projets.

Le jury dévoilera en décembre 2021 les projets gagnants. Le grand vainqueur final recevra la somme de 10 000 €. Nouveauté cette année : un prix spécial sera remis pour la catégorie « Journalisme Scientifique ».