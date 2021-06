La famille des accessoires Huawei s’agrandit avec la nouvelle Huawei Watch Fit Elegant.

Partagez 0 Partages

La famille des accessoires Huawei s’agrandit avec la toute nouvelle Huawei Watch Fit Elegant.

Huawei a réussi à joindre l’utile à l’agréable avec sa gamme de produits portables élégants et fonctionnels qui offrent non seulement un superbe look, mais également des fonctionnalités intelligentes et intuitives.

Huawei a opté pour un look complètement différent avec la Huawei Watch Fit Elegant, introduisant un écran rectangulaire plus grand ainsi qu’une gamme de fonctionnalités de santé et de remise en forme.

Comme son nom l’indique, la nouvelle Huawei Watch Fit Elegant est livrée avec une refonte du design, dotée désormais d’un corps de montre en acier inoxydable avec une surface en verre poli. Complétée par un bracelet en fluor élastomère souple, la philosophie de conception vise la beauté, l’ergonomie, la légèreté et le confort général.

Huawei a mis à jour la Huawei Watch Fit Elegant pour qu’elle fonctionne constamment en arrière-plan, sans charger la batterie globale. De plus, la smart watch surveille également la fréquence cardiaque, les niveaux de stress, la qualité du sommeil et bien plus encore. Le tout pour que l’utilisateur soit plus conscient de sa santé au quotidien.

Offrant une autonomie de 10 jours, même avec toutes les fonctions de surveillance de la santé et de remise en forme, la Huawei Watch Fit Elegant est un appareil portable intelligent fiable qui prend, également, en charge la technologie de charge rapide.

Huawei Watch Fit Elegant propose également diverses fonctionnalités de suivi de la condition physique, qui incluent 96 modes d’entraînement et 12 cours de fitness avec des entraîneurs animés. Il dispose également de 13 parcours de course intégrés qui sont entièrement suivis par GPS et analysent le nombre de pas et fournissent également des conseils pour augmenter l’efficacité de l’entraînement.

La Huawei Watch Fit Elegant est proposée au prix plus avantageux de 499 dinars.

Communiqué