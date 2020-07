La famille Huawei s’agrandit avec le nouveau Huawei Y8p

Partagez 1 Partages

Huawei a prouvé encore une fois ses prouesses en matière de photographie mobile, ce qui est évident même dans la série Y d’entrée de gamme, chaque modèle disposant de superbes fonctionnalités d’appareil photo qui dépassent celles des autres produits à prix similaire.

Huawei a annoncé son intention de lancer un nouveau membre de la série Y, le HUAWEI Y8p, Selon des sources officielles, le Y8p se dévoilera avec un écran AMOLED Dewdrop et un système de triple caméra 48 MP AI.

Triple caméra 48MP AI

Le module de caméra triple 48MP AI comprend un objectif principal haute résolution de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un objectif de profondeur de 2 MP. Huawei a également intégré un algorithme de haut niveau et des capacités d’étalonnage logiciel dans le Y8p. Il intègre l’AI de pointe pour offrir une sensibilité améliorée à la faible luminosité et un mode nuit AIS, permettant aux utilisateurs de capturer un environnement faiblement éclairé dans une splendeur détaillée. L’objectif ultra grand angle permet d’adapter les paysages panoramiques dans le cadre, et l’objectif de profondeur prend en charge un effet de profondeur de champ, pour des photos subtiles et en couches de paramètres complexes.

Affichage OLED Dewdrop avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran

Le Y8p sera le premier de la gamme à être équipé d’un écran AMOLED Dewdrop qui présente une gamme de couleurs cinématographiques, offrant des visuels vifs et immersifs. Il prend également en charge la solution de déverrouillage d’empreintes digitales à l’écran, permettant un déverrouillage fiable et instantané. Le dernier système d’exploitation EMUI 10.1 propose une gamme de fonctionnalité d’affichage conviviales, y compris un mode de confort oculaire certifié TÜV Rheinland, Always on Display (AOD) et un mode sombre. Malgré la fusion de ces fonctionnalités polyvalentes, le modèle à venir serait à un prix très intéressant conformément à la réputation abordable de la série Y.

Huawei n’a ménagé aucun effort pour renforcer sa gamme de smartphones d’entrée de gamme – le HUAWEI Y8p inclus – avec une multitude apparemment sans fin de qualités notables. Le nouveau modèle de la série Y devrait contenir le chipset auto-développé de Huawei, une batterie longue durée de vie et un vaste espace de stockage.

Ceux d’entre vous qui recherchent un téléphone d’entrée de gamme premium, vous n’avez plus à attendre, le nouveau Huawei Y8p sera en précommande à partir du 10 Juillet à 799dt Seulement ! (Prix public conseiller).

Communiqué