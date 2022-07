La Fintech Paymee réalise une levée de fonds à six chiffres auprès de P1 Ventures

Partagez 0 Partages

La Fintech Paymee – gagnante du grand prix de la deuxième saison de l’émission El Pitch – a réalisé une levée de fonds à six chiffres. C’est ce qu’a annoncé la startup, jeudi, sur sa page Facebook officielle sans communiquer le montant exact de ce tour de table clôturé auprès du fonds d’investissement américain P1 Ventures.

« Nous avons été impressionnés par la qualité des produits qui ont permis à Paymee de devenir un partenaire de référence pour des marques internationales (…) Marwen est également un entrepreneur très ambitieux qui continue à développer de nouvelles fonctionnalités telles que les QR codes, qui constituent une excellente alternative au paiement à la livraison (…) », le General Partner chez P1 Ventures, Mikael Hajjar.

Créée en 2018 par Marwen Amamou, Paymee est spécialisée dans l’intégration de solutions de paiement en ligne. Dans le cadre du développement de ses activités, la startup a mis sur le marché un nouveau produit : un QR Code en remplacement des terminaux de paiement électronique

La jeune entreprise permet à n’importe quel site web et application mobile d’intégrer une solution de paiement en ligne. Elle offre également la possibilité de recevoir les paiements sans avoir un site web à travers une technologie basée sur les QR codes.

« Nous sommes déjà connus pour l’efficacité et la simplicité de nos solutions de paiement et maintenant nous souhaitons devenir la référence du marché en Tunisie. Répondre aux besoins de nos clients et simplifier leurs opérations est au cœur de nos efforts de recherche et développement », a déclaré le fondateur de Paymee, Marwen Amamou.

