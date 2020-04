La Fixbox d’Orange, élue produit de l’année 2020

Partagez 112 Partages

Nouveau succès pour Orange, la Fixbox lancée il y a quelques mois et qui permet de bénéficier de l’internet en illimité à la maison vient d’être élue produit de l’année dans la catégorie Internet Haut débit.

Réalisée par l’enquête de l’édition 2020 de « Produit De l’Année Tunisie » , l’étude donne la parole à plus de 5000 consommateurs sur les 24 gouvernorats pour voter pour leurs produits favoris. En plus d’évaluer le produit sur les trois critères: l’attractivité, l’innovation et l’intention d’achat, les consommateurs expriment également leur niveau de satisfaction.

Ce succès vient se rajouter à ceux des derniers résultats de l’étude sur la qualité du réseau 3G et 4G réalisée par l’Instance Nationale des Télécommunications (INT). Orange offre les meilleurs débits de téléchargement et d’envoi de data et confirme sa pole position dans toutes les régions où l’enquête a été menée à savoir : Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Sousse et Béja. L’enquête de l’INT dans les autres régions est en cours.

Communiqué