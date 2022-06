La Fondation Orange inaugure son 3e Village à Bayadha

Partagez 3 Partages

Après les deux Villages de Bir Salah à Sfax et El Garaa/Ouled Abdel Mouleh à Kasserine, lancés en partenariat avec les associations Ajmi Toumi en 2014 et ASSEN (ASsociation de Soutien aux ENfants) en 2016, la Fondation Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec l’association Un Enfant, Des Sourires (UEDS), inaugure son 3ème Village, Bayadha, à Jendouba, en présence des habitants et des acteurs locaux impliqués dans ce projet et d’invités-amis, dont le PNUD, l’AFD, l’IFT et la start-up Kumulus Water.

Pour rappel, le programme « Villages » de la Fondation Orange a pour ambition d’apporter 3 leviers essentiels de développement aux populations les plus vulnérables.

Projet de développement local durable et intégré, géré avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec la société civile et les autorités locales, il a pour objectif d’améliorer concrètement le quotidien des habitants d’un village de trois à cinq mille habitants, notamment des jeunes enfants et des femmes, en favorisant l’accès à l’éducation, aux soins de base et à l’eau, sans oublier, bien évidemment quand c’est possible, l’accès au numérique et l’autonomisation économique des villageoises.

Pour le Village de Bayadha, 5 000 habitants vont donc bénéficier de ces leviers essentiels à leur bien-être, grâce au grand travail accompli sur le terrain des équipes UEDS-Orange, menées par la Présidente de l’association, Ines Rajhi:

– L’éducation pour tous : En 2019, l’école primaire s’est agrandie avec la construction d’une cantine, d’une bibliothèque et de 2 salles de classe pour accueillir les 200 élèves, grâce au soutien de plusieurs partenaires, dont Orange Tunisie. En 2020, l’école a intégré le réseau des 130 écoles numériques – aujourd’hui 150 sur l’ensemble du territoire – et, dans le cadre de ce programme Village, une salle de classe préparatoire a été construite pour accueillir les enfants de 5 ans. Cet espace comprend également un bloc sanitaire, un terrain de jeu et un accès dédié.

– L’accès à l’eau et la mise à niveau du point d’eau existant, avec les travaux de rénovation du réservoir pour répondre aux normes réglementaires et sanitaires, l’installation d’un moteur pour garantir un bon débit et la mise en place de filtres pour traiter l’eau.

– L’accès aux soins de base et la construction d’un dispensaire, entièrement aménagé par des machines, des équipements et du matériel médical. Il pourra accueillir les habitants du Village Bayadha aussi bien pour les urgences comme pour les premiers soins.

Ce projet a vu le jour grâce aussi à la collaboration très étroite avec les autorités locales ainsi que les Directions régionales des Ministères de la Santé et de l’Education.

Avec ce 3ème Village à Bayadha, l’opérateur Orange, à travers sa Fondation d’entreprise, confirme donc son engagement à lutter contre la pauvreté et l’exclusion numérique en appuyant, à travers différents programmes et initiatives, des associations sur l’ensemble du territoire, pour des projets de solidarité qui participent au développement socioéconomique durable du pays.

Cet engagement pour le développement a en effet bien été souligné lors de l’inauguration du Village Bayadha à la fois par Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, et Maya Jerbi, Présidente de la Fondation Orange Tunisie : un travail mené depuis plus de 10 ans et qui se consolidera davantage, avec la création toute récente de la Fondation.

La présence de Françoise Cosson, Déléguée Générale de la Fondation Orange à leurs côtés pour cette inauguration et son soutien déterminé, viennent également renforcer cette position.

Communiqué