La FTD sollicite des offres pour la fourniture, l’installation et la configuration d’une infrastructure informatique

Partagez 0 Partages

La Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) a sollicité un financement de l’Agence Française de Développement pour financer le coût d’acquisition, d’installation, de configuration et de mise en service d’une solution informatique (système, réseau, sécurité et téléphonie) pour un techno-hub (appelé également centre « Elife » situé au Kef). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de l’acquisition de l’infrastructure informatique.

La FTD sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture, l’installation (logicielle & matérielle) et la configuration d’une infrastructure informatique composée au niveau du centre d’une solution de sécurité physique, de micro-ordinateurs de bureau et d’une infrastructure réseaux filaires et sans fil. L’infrastructure devra être raccordée au centre principal.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Fondation Tunisie pour le Développement, 24897598/24897594/71130160, contact@fondation-tunisie.org et prendre connaissance des documents d’appel d’offres sis à la Zone d’Activite Khaireddine (dit aussi Lac3), 18, rue, Socrate, 2015 (en face du Magasin Materna de 8H à 16h.

Communiqué