La gestion des conflits entre collaborateurs : ce qu’un chef d’entreprise doit faire  

Les conflits entre collaborateurs sur le lieu de travail sont très courants. Désagréables certes de par leur impact sur le relationnel et la productivité au sein d’une équipe, mais évitables, sans aucun doute. Il existe, en effet, plusieurs techniques de management des conflits qui permettent de résoudre ces problématiques et préserver un environnement de travail sain. Cela nécessite, cependant, des compétences décisionnelles spécifiques. Pour en parler, nous avons invité dans ce 125e épisode de DigiClub powered by Topnet, Mohamed Rached Jomni, gérant de Medsirat, un cabinet de consulting et de formation.

Aussi simple soit-il le fait d’être attentif à ce qu’il se passe dans son entreprise et surtout à l’écoute de ses collaborateurs est l’étape la plus importante dans la mise en place d’une stratégie efficace de management des conflits. D’ailleurs, cela peut éviter que les conflits n’éclatent ou que la situation s’envenime davantage si le conflit est déjà bien installé.

En tant que leader, il faut donner à chacun la chance de s’exprimer dans l’impartialité la plus totale. Comprendre le problème, le décortiquer et aller à son origine et ses causes constitue déjà une partie de la solution.

La résolution d’un conflit implique, également, le fait de l’aborder dans l’immédiat mais sans précipitation. Il faut s’assurer de régler la situation après un examen attentif mais sans trop tarder afin d’éviter que la situation ne se complique davantage. Sans oublier que toute décision prise dans ce sens affectera directement les collaborateurs et leurs performances.

Cette gestion des conflits doit impérativement se faire dans le respect des politiques et des valeurs de l’entreprise.

« Chaque décision doit respecter les valeurs de l’entreprise. Une fois ces valeurs définies, nous pouvons ensuite fixer les objectifs de l’entreprise et derrière les manuels de procédures et de communication à mettre en place. Si en tant que chef d’entreprise je n’ai pas su expliquer à chaque collaborateur ce qu’il doit communiquer comme flux d’information à son collègue, je laisse place, par conséquent, à l’ambiguïté et c’est ainsi que des conflits peuvent éclater », a noté Mohamed Rached Jomni précisant que la pierre angulaire dans le management des conflits demeure la transparence, l’évaluation et la communication.

Nadya Jennene