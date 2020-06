La GSMA et O-RAN s’allient pour accélérer l’adoption des solutions RAN

Partagez 6 Partages

L’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA) a annoncé qu’elle joignait ses efforts à ceux de la O-RAN Alliance – qui rassemble plusieurs acteurs des télécoms autour de l’ouverture des réseaux – pour accélérer l’adoption des produits et solutions Open radio access network (RAN).

L’objectif de cette collaboration est d’harmoniser l’écosystème et élaborer une feuille de route susceptible de faciliter l’accès au réseau ouvert aux nouveaux entrants sur le marché télécom, pour ainsi éviter la fragmentation, et accélérer l’évolution de l’industrie vers un RAN plus intelligent, ouvert, virtualisé et entièrement interopérable, a précisé la GSMA dans un communiqué.

La GSMA a affirmé, par ailleurs, que les opérateurs revoyaient l’architecture de déploiement de leurs réseaux soulignant que les nouvelles architectures virtualisées couplées à des interfaces ouvertes pourraient générer des réductions de coûts considérables et permettraient, ainsi, une adoption plus rapide de la technologie 5G.

Elle a précisé, dans ce sens, que la technologie 5G faciliterait la création de réseaux plus agiles et adaptés aux besoins des citoyens et des entreprises.

NJ