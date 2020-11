La Kasbah appelle les ministères à renforcer la sécurité de leurs réseaux sociaux

Partagez 0 Partages

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a rendu une circulaire jeudi 5 novembre 2020, exhortant les ministres, secrétaires d’Etat, gouverneurs et autres hauts cadres des institutions publiques à consolider les dispositifs de sécurité en lien avec la protection de leurs comptes et pages sur les réseaux sociaux et ce en prévention des tentatives de piratage, la diffusion de fake news et le vol et usurpation des données personnelles.

En vertu de cette circulaire, les structures publiques sont appelées à :

Intégrer sur leurs pages et comptes sur les réseaux sociaux des liens de sites officiels uniquement

former et missionner une ou plusieurs personnes des équipes de communication pour superviser ces pages en précisant à chacun ses tâches et domaine d’intervention.

renforcer les dispositifs de sécurité pour garantir la fiabilité des pages et comptes ainsi que leur contenu

obtenir le badge de certification (vérification) bleu

Toutes les parties concernées ont, également, été invitées à coordonner avec l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi/TunCert) en ce qui concerne le processus d’obtention du badge de certification et l’identification des menaces potentielles.

NJ