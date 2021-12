La LegalTech, un outil indispensable pour les professionnels du Droit

Partagez 1 Partages

Les deux plateformes de documentation juridique Juridoc.tn et Qanouni.tn unissent leurs talents pour former la plus importante plateforme Legal-tech en Tunisie. Cette fusion renforce la position des deux sociétés en tant que pionnier de la Legal-tech en Tunisie.

L’offre qui découlera de cette fusion vise à accompagner encore plus les professionnels du Droit (Avocats, Experts-Comptables, Commissaires Aux Comptes, DAF, DRH, Juristes…) en offrant une expérience 100% digitale pour accéder facilement à une documentation juridique naturellement complexe.

JURITECH, une nouvelle plateforme juridique digitalisée unique en Tunisie

C’est avec cette vision commune que l’équipe des co-fondateurs s’est rapprochée pour donner naissance à ce projet fort ambitieux qui est d’aider à accompagner la digitalisation des métiers du droit et de rendre encore plus accessible la justice à travers des solutions innovantes et faciles à prendre en main.

« Notre rapprochement vise à accélérer notre rythme d’innovation en offrant des solutions SMART et faciles à prendre en main par les professionnels du Droit tout en offrant accès à une documentation riche et exhaustive » explique Kaïs Assali Co-Founder de Juridoc.

« L’union des deux équipes va nous permettre de conjuguer nos talents en faisant cohabiter des professionnels du droit (Avocats /Juristes) et les spécialistes de la documentation et de la GED (Gestion électronique des documents) autour d’une technologie innovante pour offrir un accès à une documentation juridique consolidée, à jour et rarement accessible aux formats numériques.» détaille Maya Boureghda Chebeane, Co-Founder de Qanouni.

La fusion donne naissance à une suite de plateformes fortement complémentaires regroupées sous la marque JURITECH à savoir : Juridoc.tn la plateforme du droit des affaires, Qanouni.tn, la plateforme des juristes et Baladeyet.tn, la plateforme des documents juridiques des collectivités Locales.

Communiqué