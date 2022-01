La marque VEGATECH met en garde contre une contrefaçon de ses produits

Partagez 0 Partages

La marque tunisienne VEGATECH a publié un communiqué mettant en garde contre une contrefaçon de ses produits.

Des téléviseurs fabriqués en Égypte sont commercialisés sur le marché tunisien sous le même nom de marque, selon VEGATECH.

Rappelant que ses produits sont fabriqués en Tunisie conformément aux normes, la société a appelé ses clients à vérifier la provenance des téléviseurs.

Elle a expliqué, dans ce sens, que ses produits portent l’inscription « MADE IN TUNISIA BY VEGATECH » en deux langues, arabe et anglais, et sont vendus avec une garantie de trois ans.

VEGATECH a, par ailleurs, annoncé qu’elle avait entamé les procédures nécessaires pour poursuivre en justice les distributeurs des téléviseurs de contrefaçon et a appelé ses clients à dénoncer les produits de contrefaçon en remplissant ce formulaire.

