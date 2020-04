La plateforme de streaming STARZPLAY dévoile ses nouveautés films et séries

Partagez 0 Partages

Restez à la maison avec STARZPLAY, le principal service de vidéo par abonnement à la demande (SVOD) dans la région Mena, et profitez d’un large éventail de nouveaux films à succès, de nouvelles séries exclusives et d’une variété de contenu arabe et turc.

Voici un aperçu des ajouts les plus récents de ce mois-ci à une bibliothèque déjà impressionnante contenant plus de 10 000 heures de contenu premium que les abonnés peuvent apprécier de regarder en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

Des séries intégrales exclusives

Blindspot- Saison 4 (diffusion le 13 avril)

Blindspot revient avec une quatrième saison qui voit l’équipe suivre une traînée d’indices parsemés conduisant à de tous nouveaux crimes à résoudre et, avec un peu de chance, à un remède pour sauver Jane. La quatrième saison démarre à Tokyo par un hold-up audacieux, et des missions pleines d’action emmèneront l’équipe à travers toute l’Europe et l’Amérique du Sud.

Supergirl- Saison 4 (difusion le 17 avril)

Dans la saison quatre, Supergirl est confrontée à une très grande menace jamais rencontrée auparavant, une nouvelle vague de sentiments anti-extraterrestres, se répandant dans National City, fomentée par l’agent Liberty. Alors que Kara encadre un nouveau journaliste à CatCo et essaie d’utiliser le pouvoir de la presse pour mettre en lumière les problèmes qui menacent de déchirer la ville, Supergirl prend son envol pour combattre les nombreux méchants qui s’élèvent en cette ère de division.

Marvel’s Runaways- Saison 2 (diffusion le 15 avril)

Chaque adolescent pense que ses parents sont démoniaques. Et s’ils l’étaient vraiment ? Marvel’s Runaways est l’histoire de six adolescents différents qui ne s’entendent pas vraiment, mais qui doivent s’unir contre un ennemi commun – leurs parents.

A ne pas manquer

Young Sheldon- Saison 1 (en cours de diffusion)

Les fans du phénomène mondial The Big Bang Theory (les 12 saisons sont disponibles sur STARZPLAY) peuvent savourer le retour du scientifique maladroit préféré de tous, Sheldon Cooper, dans cette série préquelle qui relate la jeunesse du jeune prodige, doué d’une intelligence sans pareil pour les sciences et les mathématiques. Cette comédie d’une demi-heure tournée avec une seule caméra nous donne la chance de le rencontrer dans son enfance, alors qu’il entreprend son voyage innocent, maladroit et plein d’espoir vers l’homme qu’il deviendra.

Un nouvel Anime

Kingdom- Saisons 1 à 3 (diffusion le 6 avril)

Dans la Chine ancienne, un jeune garçon (Shin) rêve de devenir le plus grand général du Royaume Qin. Shin aide Ei Sei, le jeune roi Qin qui partage son désir d’unifier la Chine, à prendre le pouvoir au sein de l’État. Shin fait tout ce qu’il peut pour devenir un commandant suprême d’une armée capable de vaincre les Sept États belligérants. STARZPLAY ajoutera de nouveaux épisodes de Kingdom en même temps que leur diffusion au Japon.

Divertissement Premium- Films (diffusion le 1er avril)

Diversion

Une comédie d’action romantique mettant en scène Will Smith et Margot Robbie, qui suit l’histoire d’un escroc professionnel qui s’implique romantiquement avec une apprentie criminelle et rompt avec elle brutalement. Trois ans plus tard, à Buenos Aires, le maître des escrocs est désarçonné quand il se retrouve face à son ex sur un nouveau coup élaboré contre le même milliardaire propriétaire d’une équipe internationale de course automobile.

Interstellar

Du réalisateur visionnaire Christopher Nolan, Interstellar, est un opus de l’espace infini dépeignant un voyage interstellaire héroïque jusqu’aux confins de l’univers. Les membres d’une équipe d’explorateurs surmontent l’impossible en utilisant une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Une distribution étoilée composée par les lauréats des Oscars Matthew McConaughey, Anne Hathaway et Michael Caine.

Entourage

La star hollywoodienne, Vincent Chase et ses potes, Eric, Turtle et Johnny, sont de nouveau dans la course, et en pleine négociation avec Ari Gold, ancien agent devenu patron de studio. Si leurs ambitions ont un peu évolué, les liens qui les unissent sont toujours aussi forts. Tant mieux car ils vont devoir se frayer un chemin dans le monde impitoyable d’Hollywood. Entourage est un spin-off de la série populaire du même nom.

D’autres nouveaux titres seront disponibles sur STARZPLAY tout au long du mois avec notamment des films d’horreur populaires comme Esther, Freddy : les griffes de la nuit et L’Exorciste : au commencement ; des drames comme Le Juge, avec Robert Downey Jr. et Robert Duvall ; des comédies à succès, dont Le nouveau stagiaire (avec Robert De Niro et Anne Hathaway) et En taule : mode d’emploi avec Will Ferrell et Kevin Hart ; Hellboy le super-héros à l’origine de la saga par le réalisateur Guillermo Del Toro ; le thriller d’action Night Run avec Liam Neeson et le film classique et culte Les évadés, toujours considéré comme le meilleur film de tous les temps selon les votes IMDb, plus de 25 ans après sa sortie.

Divertissement Premium – Séries arabes

Bagdad Central

STARZPLAY présente sa première série originale, le drame policier apprécié Bagdad Central, qui est disponible exclusivement sur la plate-forme. La mini-série en six parties se déroule au milieu du chaos de Bagdad occupée par les États-Unis en 2003. La série suit l’ex-policier irakien Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter) qui a tout perdu et se bat tous les jours pour se garder lui et ses deux filles en sécurité : Mrouj (Juillet Namir;) qui est malade et Sawson (Leem Lubany) qui est portée disparue.

Kingdoms of Fire

Regardez l’épopée historique Kingdoms of Fire disponible exclusivement sur STARZPLAY. La première production arabe disponible en 4K HDR, Kingdoms of Fire relate la guerre hostile entre deux mondes alors que les Ottomans s’efforcent d’occuper le Caire. La série se déroule en 1516 à une époque où l’Empire ottoman a décidé de conquérir les territoires arabes.

Divertissement Premium – Séries turques

Au cours de la dernière décennie, les drames turcs ont gagné en popularité auprès des téléspectateurs de la région MENA. Répondant à ce segment en constante expansion, STARZPLAY a ajouté quatre des séries turques les plus populaires à sa bibliothèque, incluant Insider, Karadayi, Ezel et Kurt Seyit et Sura, parmi beaucoup d’autres.

À volonté à tout moment

Les abonnés peuvent choisir parmi un catalogue sans cesse croissant des meilleures séries TV toujours présentes dans la mémoire collective et les derniers ajouts comprennent l’intégrale des 5 saisons de la série culte de science-fiction mystérieuse Fringe; la 6esaison du drame d’espionnage The Americans (diffusion le 16 avril, les cinq saisons précédentes sont déjà accessibles aux abonnés), et la comédie dramatique américaine Desperate Housewives (diffusion de l‘intégrale de la série le 15 avril).

Disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du Pakistan, avec plus de 10 000 heures de contenu, dont des films premium, des séries exclusives et arabes, STARZPLAY a su également assurer sa place de numéro un dans la région Mena.

Communiqué