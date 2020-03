La Poste tunisienne assure la contribution au profit du Fonds de lutte contre Coronavirus

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de sa contribution dans les efforts nationaux pour la lutte contre la propagation de Coronavirus, la Poste Tunisienne a le plaisir d’informer les citoyens résidents en Tunisie et à l’Etranger, qu’ils peuvent contribuer au don au profit du Fonds de lutte contre Coronavirus en espèces, par virement postal ou bancaire et moyennant les chèques postaux et bancaires à travers le compte courant postal (CCP) 1700 0000 0000 0018 1817.

Les dons peuvent être aussi effectués de l’étranger par virement international conformément aux informations suivantes:

IBAN :TN 59 1700 0000 0000 00181817

Code Swift : LPTNTNTT

Il est à noter que la Poste Tunisienne permet aux citoyens de contribuer à distance via le site de la Poste Tunisiennewww.poste.tnou à travers le site www.1818.tn.

La Contribution à distance via internet est une opération simple et sécurisée. Il suffit au donateur de:

Introduire les informations nécessaires (Nom et prénom, l’adresse, le pays de résidence….),

Choisir le montant de sa contribution en Dinar tunisien (TND),

Payer le montant de sa contribution moyennant les cartes de paiement de la Poste Tunisienne ou les cartes bancaires nationales ou par les cartes de paiement internationale VISA et MasterCard,

Valider le montant de sa contribution et imprimer le reçu de paiement.

Communiqué