La Poste tunisienne est techniquement prête pour le PayPal

Partagez 14 Partages

Invité lors du 104ème épisode de Startup Story, le PDG de la Poste tunisienne, Jawher Ferjaoui, est revenu sur le lancement de la nouvelle plateforme de paiement en ligne chez la Poste, appelée MPGS (Mastercard Payement Gateway System) avec MasterCard International. Depuis l’annonce officielle le 11 février dernier, tout le Net tunisien n’a cessé de parler de cette nouvelle. Quelques personnes sont même allées à affirmer que maintenant il sera possible de se faire payer via PayPal grâce à cette plateforme. Info ou Intox ? Le PDG de la Poste tunisienne répond : “La plateforme MGPS de la poste tunisienne vise à trouver une solution au e-commerce dans les standards internationaux entre les 3 protagonistes : Le commerçant, le client et enfin l’institution financé!re qui assure la transaction en toute transparence.

C’est une plateforme ouverte du monde entier. Elle est aussi compatible à tous les Wallets internationaux comme PayPal. Avec cette plateforme MPGS, on sécurise également le commerçant dans les opérations de ‘Charge Back’, ou rétrofacturation quand le client demande un remboursement.”

A la question si avec cette plateforme la Poste pourra ouvrir PayPal en Tunisie, Jawher Ferjaoui a répondu : “c’est un premier pas sérieux et techniquement possible pour devenir un agrégateur de fond pour le paiement via PayPal des commerçants tunisiens. Ceci sera possible prochainement”.

Toujours au sujet des moyens de paiement électronique, le PDG de la Poste tunisienne a évoqué la solution D17. Après un lancement réussi auprès du Grand public (plus de 150 mille téléchargement), beaucoup de commerçants ont aussi adopté la D17. “La moitié des Pharmacie en Tunisie sont équipés avec cette solution de e-paiement de la poste”, a déclaré M. Ferjaoui.

La recette du succès ? “C’est la transparence et l’instantanéité”, a-t-il martelé. Selon notre invité, l’utilisateur aura en temps réel l’état du paiement, voire toute l’historique des paiements et garder, ainsi, une traçabilité de toutes les transactions.

“Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que La poste tunisienne vient de lancer la D17 pour les corporates”, a annoncé M. Ferjaoui avant de continuer: “Nous sommes la seule et unique institution financière tunisienne qui a pu lancer une carte multicanale. C’est à dire que l’entreprise pourra gérer plusieurs comptes, compte de la mutuelle d’assurance, compte tickets restaurant, etc. Avec la D17 Pro, le gérant de l’entreprise pourra slider entre les différents comptes et voire l’historique des transactions ainsi que l’Etat des comptes via une seule interface. Avec cette solution, il sera même possible à l’Etat de mieux gérer le système d’octroie des subventions”.

Sur les évolutions futures de la D17, le PDG de la poste a évoqué l’ambition de créer un écosystème d’application mobile autour de la D17. L’objectif serait de permettre aux développeurs d’intégrer les fonctionnalités de paiement permises dans la D17 dans leurs applications de façon native. Ce qui permettrait à ceux derniers de lancer leurs usages directement aux audiences déjà attirés par la D17. Grâce à cette initiative, les développeurs gagneront en coût d’acquisition de nouveaux utilisateurs, et ainsi ils peuvent se focaliser pleinement sur le développement de leurs cas d’usage spécifiques à eux.

Pour écouter l’interview au complet sur ce lien.

Vous pouvez écouter tous les podcasts de THD.tn sur son canal SoundCloud, Spotify, Anghami et iTunes.

Walid Naffati