La Poste tunisienne réinvente les timbres avec la réalité augmentée

La Poste tunisienne a émis une série de quatre timbres-poste afin de contribuer à mieux faire connaître un échantillon des sites et monuments archéologiques par lesquels la Tunisie est connue.

Les timbres-poste présentent les sites archéologiques suivants : Ain Al-Dahab, Jebel Al-Sadir (Al-Wasiliyat & Siliana), le site archéologique de Haidarah, le site archéologique d’Al-Tabirus à Dahmani et la forteresse archéologique de Gharh El-Melh.

Le timbreposte d’Ain Dhab a été conçu dans le cadre de la manifestation “Hackathon” organisée par la Poste tunisienne au profit d’un groupe d’étudiants sous le slogan “Réinventez les timbres- poste tunisiens”, et en introduisant la technologie de « la Réalité Augmentée » à travers l’application développée à cette finalité baptisée “Tunisia Stamps” qui est disponible sur l’App Store et le Play Store pour donner un contenu numérique et textuel à l’image du timbre-poste afin de fournir des informations supplémentaires sur le sujet.

Ces timbres- poste ainsi que les autres produits philatéliques sont disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn.

Communiqué