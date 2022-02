La PS2, la console de salon la plus vendue dans le monde  

Partagez 0 Partages

Jusqu’à décembre 2021, Sony a écoulé 155 millions de PlayStation 2 depuis la sortie de cette console en l’année 2000. Ce qui en fait la console de salon la plus vendue dans le monde depuis deux décennies.

La PS4 arrive deuxième dans ce classement avec 116,9 millions d’unités vendues. Elle est suivie de la Nintendo Switch avec près de 103,5 millions d’unités écoulées.

La PlayStation et la Wii se classent en 4e et 5e rangs avec respectivement, 102,4 et 101,6 millions d’unités vendues.

La veille génération de consoles semblent ainsi toujours en vogue en comparaison avec les nouvelles innovations du marché, notamment la PlayStation 5 et la Xbox series X de Microsfot, toutes deux sorties en 2020.

NJ