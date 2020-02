La série Baghdad Central disponible exclusivement sur STARZ PLAY

Partagez 0 Partages

STARZ PLAY, le premier service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dans la région Mena, présente sa série originale, Baghdad Central, un drame policier disponible exclusivement sur la plateforme depuis le 12 février 2020.

La mini-série en six parties, très largement acclamée par les critiques de cinéma du monde entier, se déroule en 2003, au milieu du chaos, à Bagdad, alors occupée par les États-Unis.

La série suit l’ex-policier irakien Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter) qui a tout perdu et se bat quotidiennement pour assurer sa sécurité et celle de sa fille malade, Mrouj (July Namir). Mais quand il apprend que sa fille aînée Sawsan (Leem Lubany) est portée disparue, Khafaji fait des efforts désespérés pour la retrouver. Il fait bientôt face à son énigmatique professeur d’université, le professeur Zubeida Rashid (Clara Khoury) et découvre que Sawsan et ses deux amis proches Sanaa (Nora El Koussour) et Zahra (Maisa Abd Elhadi) ont mené une vie cachée qui les a mises en grand danger.

STARZ PLAY a marqué l’arrivée de la série par une projection captivante au Roxy Cinéma, City Walk à Dubaï. L’événement a réuni la principale star de la série, Waleed Zuaiter ainsi que July Namir et la productrice exécutive Kate Harwood, aux côtés de la direction de STARZ PLAY, notamment Maaz Sheikh, le PDG et co-fondateur et Khaled Benchouche, vice-président directeur de la programmation et des acquisitions.

Khaled Benchouche, vice-président directeur de la programmation et des acquisitions de STARZ PLAY a déclaré : “La diffusion exclusive de Baghdad Central reflète l’objectif de STARZ PLAY, depuis sa création, d’offrir des séries de grande qualité qui sont pertinentes localement. La série établit en effet des normes ; la direction est remarquable, et les performances sont convaincantes. Attrayante pour tous les téléspectateurs, en particulier la tranche d’âge des 25 à 40 ans et plus, la série intelligemment scénarisée et présentée brille par sa saveur arabe. Une série authentique qui souligne l’accent de STARZ PLAY sur la production de contenu local de classe mondiale, Baghdad Central se place fièrement dans notre portefeuille de séries originales STARZ PLAY.

Waleed Zuaiter, Corey Stoll, Bertie Carvel, Leem Lubany et July Namir rejoignent un casting international dans ce thriller policier « Baghdad Central », écrit et créé par l’écrivain Stephen Butchard (The Last Kingdom), nominé aux BAFTA, produit par Jonathan Curling et adapté du roman d’Elliott Colla. Fremantle, réputé pour la création, la production et la distribution de certains des contenus les plus appréciés dans le monde, est le distributeur mondial de la série.

Disponible dans 20 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Pakistan, avec plus de 10.000 heures de contenu, y compris les films premium, des séries exclusives et arabes, STARZ PLAY a également assuré sa place en tant que numéro un dans la région Mena.

Communiqué