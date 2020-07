La série HUAWEI Y révolutionne le segment d’entrée de gamme

Partagez 3 Partages

La série Y d’entrée de gamme de Huawei a la réputation d’apporter des fonctionnalités à partir de téléphones plus premium, ce qui lui donne un avantage concurrentiel sur son segment. Qu’il s’agisse de l’appareil photo, de la durée de vie de la batterie, des performances globales ou même de la conception, chaque appareil de la série HUAWEI Y est conçu pour rendre les fonctionnalités premium accessibles à davantage d’utilisateurs. Cela est évident dans son succès à être un choix populaire parmi les clients depuis sa création en 2015.

Pionnier du segment d’entrée de gamme, chaque appareil de la série HUAWEI Y apporte une nouvelle vague d’innovation à ses utilisateurs, leur apportant de nouvelles fonctionnalités et des designs élégants avec chaque smartphone. Huawei a ajouté deux nouveaux smartphones à cette série, tous deux dotés de fonctionnalités puissantes, tout en étant uniques dans leurs propres aspects, le HUAWEI Y8p et HUAWEI Y6p. Ces deux téléphones sont livrés avec une large gamme d’innovations intéressantes qui non seulement en font de meilleurs smartphones, mais révolutionnent le segment des smartphones d’entrée de gamme avec certaines fonctionnalités jamais vues auparavant.

Communiqué