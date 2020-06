La solution tunisienne “Infinite Loop” élu meilleur produit teambuilding 2019 en Pologne

Partagez 1 Partages

Le jeu business basé sur la réalité virtuelle (VR) The Infinite Loop développé par l’agence tunisienne Synergy a été élu meilleur produit teambuilding pour l’année 2019.

The infinite Loop a, en effet, remporté le premier prix des MP Power Awards, un concours international organisé chaque année en Pologne pour récompenser les acteurs de l’industrie évènementielle dans le monde et distinguer les meilleurs projets du marketing évènementiel.

The Infinite Loop « met en pratique le “Lean Management” à travers une activité ludique. Une équipe de hackers est appelée à la rescousse pour délivrer un jeune homme piégé dans un jeu virtuel. Ils doivent faire des allers-retours entre le monde virtuel et le monde réel pour trouver les indices leur permettant d’accomplir leur mission. Faisant appel au sens de la communication au sein des équipes, cette activité est un outil puissant et polyvalent permettant de mettre en exergue les notions d’agilité, d’apprentissage itératif et d’amélioration continue ».

Le CEO de Synergy, Ghazi Chekhrouhou, a annoncé la nouvelle lors d’une intervention dans le 9e épisode de Gaming Story. Il a ajouté que The Infinite Loop avait, également, remporté en juin 2019, le prix du meilleur nouveau produit teambuilding à travers Catalyst Group.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

NJ