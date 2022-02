La startup Seabex et la Chambre d’agriculture du Loiret concluent un partenariat stratégique

Partagez 0 Partages

Seabex et la Chambre d’agriculture du Loiret ont conclu un partenariat stratégique qui vise à offrir un nouvel outil d’aide à la décision en irrigation, évolutif et simple d’utilisation, pour aider les agriculteurs français à améliorer leur productivité, leur rendement et leur usage de la ressource en eau tout enaméliorant leur capacités à mieux s’adapter face aux changements climatiques.

Ce partenariat consiste à remplacer l’ancienne version de Net-Irrig, outil d’aide à la décision de la Chambre d’Agriculture du Loiret, par une nouvelle version basée sur la plateforme Seabex, appelée Net-Irrig by Seabex. L’outil combinera ainsi la puissance de calcul, l’ergonomie ainsi que l’évolutivité de la plateforme Seabex et la base de connaissance de la Chambre d’Agriculture du Loiret (culture et sol). L’objectif de cette union est de donner aux agriculteurs français des préconisations d’irrigation spécifiques et beaucoup plus précises. Le nouvel outil sera commercialisé dès le mois prochain.

La cérémonie de signature du partenariat a eu lieu le 04 Février 2022 à l’AgreenLab’O Village by CA , le nouvel incubateur et accélérateur pour les entreprises innovantes qui offrent des solutions et des produits numériques dédiés à l’agriculture connectée et au e-végétal. Elle a regroupé un grand nombre d’acteurs du secteur agricole et de l’écosystème régionale et c’était une occasion d’échanger avec les différents intervenants.

“Seabexa toujours eu pour mission de construire les ponts entre les agriculteurs et l’expertise agronomique, notre équipe a pu construireune plateforme vivante, en perpétuelle évolution, qui a su placer les attentes des agriculteurs au cœur de son développement. Aujourd’hui nous souhaitons renforcer ces acquis technologiques par une expertise métier confirmée, d’où l’intérêt de travailler main dans la main avec la Chambre d’Agriculture du Loiret”, a indiqué Taher Mestiri, président de Seabex.

“La Chambre d’agriculture du Loiret considère que l’accès à l’eau et la gestion le l’irrigation sont des points fondamentaux. Ayant développé Net’Irrig notre outil de conseil irrigation depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, il nous fallait le rénover tant sur le plan de nouvelles fonctionnalités que de l’ergonomie. Ce partenariat avec Seabex nous permettra de mettre à disposition des irrigants un outil très performant et répondant à de nouveaux besoins et à des objectifs environnementaux et de réalité économique”, a décalré de son côté, le représentant de la Chambre d’agriculture du Loiret.

Communiqué