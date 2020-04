La startup tunisienne DigitalMania lance Warshmallows, un nouveau jeu en Closed Beta

Partagez 6 Partages

Le studio tunisien de développement de jeux vidéo, DigitalMania, vient de lancer en Closed Beta son jeu Warshmallows sur le store Steam. Invité de ce 7e épisode de Gaming Story sponsored by GlobalNet, Walid Sultan Midani, CEO de DigitalMania, nous en dit davantage.

« Warshmallows est à vocation ludique. Il s’agit de Marshmallows dotés de super pouvoirs qui se font la guerre. Le round dure une minute et le jeu dans son ensemble près de dix minutes », a indiqué Walid Sultan Midani.

« Ce jeu est un concentré de l’expérience et du savoir-faire de DigitalMania dans le développement de jeux vidéo. L’idée était de faire un jeu accessible que l’on peut cerner dès les premiers instants », a ajouté le CEO de DigitalMania.

En développement depuis déjà deux ans, Warshmallows est encore en version Closed Beta. « Si vous souhaitez le tester, vous pouvez vous rendre sur la plateforme https://warshmallows.com et remplir le formulaire ».

Walid Sultan Midani est, également, revenu sur un autre jeu lancé par DigitalMania. Il s’agit de « The InfiniteLoop », un jeu basé sur la technologie VR dédié au teambuilding pour les entreprises.

Interrogé sur l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur le secteur du développement des jeux vidéo, Walid Sultan Midani a affirmé que le contexte était une opportunité à saisir. «Les gens sont soumis au confinement, l’audience sur Internet a, donc, fortement augmenté. Steam a, à titre d’exemple, enregistré vingt millions d’utilisateurs aux premiers jours de confinement aux Etats-Unis».

Concernant les débuts de DigitalMania et l’évolution de la startup depuis son lancement officiel en 2011, Walid Sultan Midani a rappelé que les premières étapes étaient difficiles. « On était en mode survie. Les gens ont tendance à penser que la gestion d’un studio de développement de jeux vidéo est excitante vu le volet créatif du jeu. Oui c’est excitant car c’est le coeur battant de notre métier, mais une entreprise a besoin de vendre et de maintenir une stabilité financière», a déclaré le CEO de DigitalMania.

Au sujet du financement, Walid Sultan Midani a parlé de son parcours pour trouver le fond de roulement nécessaire à la création et fonctionnement de DigitalMania. La première étape était le Love Money. Grâce au soutien des amis et proches, il a pu créer les premiers concepts et prototypes. De là, il a pu lever des fonds à deux reprises : une première fois en 2015 avec Ingenium Investment Fund puis en 2016 avec IntilaQ. «Depuis, on est en auto-suffisance et on arrive à générer du cashflow».

«Nous avons beaucoup appris avec les 129 jeux qu’on a pu développer depuis notre création. Et ces jeux vont du serious gaming à l’advergame. C’est cette expérience qui nous a permis de tenir le coup. Car ce qui nous a fait vivre la boite est InfiniteLoop, ce jeu de réalité virtuelle de team building», a-t-il ajouté.

Notre invité a insisté sur le volet international dans la stratégie d’un studio de jeux vidéo : «C’est grâce au marché international que Inifinite Loop a pu générer du cashflow via son réseau de partenaires. Nous avons pu s’ouvrir à des marchés allant de la Chine jusqu’en Australie en passant par l’Europe. Mais avec ce Covid-19, il est clair que l’événementiel a pris un sacré coup maintenant (le jeu InfiniteLoop se base sur les réunions internes des entreprises organisées par leurs services RH, ndlr). Il n’y a plus donc de cashflow généré par InfiniteLoop. C’est pourquoi nous avons avancé plutôt que prévu la sortie de Warshmallows en espérant générer, grâce à lui, un peu de cashflow».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud, Anghami, iTunes et Spotify.

Nadya Jennene