La startup tunisienne MajestEYE parmi les 10 startups les plus innovantes en Afrique

MajestEYE, une startup tunisienne spécialisée dans le développent des technologies d’analyse de données, a été sélectionnée parmi les 10 startups les plus innovantes en Afrique, par l’Agence japonaise de coopération internationale ((Jica), dans le cadre de sa compétition internationale “Ninja”, lit-on dans une dépêche de la TAP publiée mardi 15 décembre 2020.

La startup s’est vue distinguée dans cette compétition grâce à sa solution pour l’analyse des données sur le SARS-CoV-2, «DrugEYE™». Elle sera présentée D le 26 février 2021 aux représentants de 3.000 entreprises japonaises lors d’un évènement organisé par la Jica et le média de référence « Nikkei ».

Dans une déclaration à la TAP, le co-fondateur de MajestEYE, Jihed Hannachi explique : « Quand un nouveau micro-organisme surgit, les chercheurs passent des mois en laboratoire pour comprendre de manière expérimentale le fonctionnement des gènes et l’impact sur le corps humain et encore plus de temps pour trouver des molécules candidates pour traiter les maladies engendrées par ledit organisme. Notre système permet de faire cela en un temps record permettant ainsi de passer de quelques mois à quelques jours et d’orienter les efforts expérimentaux des chercheurs vers les pistes les plus adéquates».

Il ajoute, également : « DrugEYE™ est désormais une solution scalable permettant aux sociétés pharmaceutiques et aux laboratoires de recherche d’analyser en un temps record n’importe quel micro-organisme ».

Source TAP