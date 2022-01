La TIA lance le Guide digital de l’investisseur avec l’appui de la BERD

Partagez 3 Partages

La Tunisian Investment Authority (TIA) a annoncé, le 5 janvier 2022, le lancement officiel du Guide digital de l’investisseur.

Elaboré en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), cet « outil interactif fournit des informations pratiques et des mises à jour sur le climat des affaires, le parcours de l’investisseur et les opportunités d’investissement en Tunisie ».

Pour y accéder merci de consulter ce lien : https://guide.tia.gov.tn/

NJ