La transformation digitale se poursuit envers et contre tout

Covid-19 ou pas, la transformation digitale continue. Il est même prévu que les investissements en technologies nouvelles liées à la digitalisation dans les entreprises augmentent à un rythme soutenu alors que le monde fait face à une crise sanitaire inédite.

Une mise à jour du guide des dépenses mondiales en transformation digitale de l’International Data Corporation prévoit une hausse de 10,4% des dépenses mondiales en technologies et services DX en 2020 pour ainsi atteindre 1,3 billion de dollars. En 2019, les dépenses en outils de transformation digitale ont connu une croissance de 17,9% par rapport à 2018.

Selon le directeur principal de la recherche chez IDC Customer Insights and Analysis Group, Craig Simpson, les investissements en services et solutions IT end-to-end ont été affecté par la crise Covid-19 mais à moindre mesure.

La vice-présidente programme chez IDC Customer Insights and Analysis Group, Eileen Smith, affirme, elle, que des investissements en technologies DX d’une valeur de 500 milliards de dollars à l’échelle mondiale s’étaient évaporés à cause de la pandémie Covid-19.

En effet, plusieurs secteurs d’activité ont été impactés plus que d’autre par la crise sanitaire. Craig Simpson précise que les dépenses DX des hôtels, parcs à thème, casinos et cinémas, ne verraient, en 2020, qu’une légère augmentation estimée à 5,3% en comparaison avec 2019, année durant laquelle les investissements DX de ces secteurs ont connu une hausse de 18,4%.

Les secteurs de la construction et de la santé connaitraient, eux, une forte hausse de leurs dépenses DX mais à un rythme lent. La construction afficherait +16,3% et la santé +15,7%, selon IDC.

Après la crise liée à la pandémie, Covid-19, les secteurs de la distribution et des services afficheraient également une hausse de leurs taux de dépenses en technologies DX pour atteindre 18, 6%.

L’industrie enregistrerait également une augmentation atteignant 17,8%.

Le secteur financier, lui, ne connaitrait, après la crise sanitaire, qu’une légère hausse de 6% environ dans ses dépenses en technologies DX.

Côté répartition géographique, les Etats-Unis resteraient le premier marché en termes de dépenses liées à la transformation digitale. A eux seuls, ils représenteraient 1/3 du total des dépenses mondiales. L’Europe occidentale serait deuxième avec un taux de croissance des dépenses de 13,6% et enfin la Chine se placerait troisième avec 12,8%.

Nadya Jennene