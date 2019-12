La transition vers les smartphones s’accélère sur le marché africain

Partagez 9 Partages

Les ventes de téléphones mobiles sur le marché africain ont enregistré au troisième trimestre de l’année 2019 une hausse de 4% par rapport au trimestre précédent.

Au total, 22,6 millions d’unités ont été vendues sur ce marché au troisième trimestre de l’année 2019, selon un récent rapport de la firme américaine International Data Corporation (IDC).

Depuis le début de l’année en cours, 55,8 millions de téléphones mobiles ont été vendus en Afrique ; les feature phones représentant 59,4% du total des ventes et les smartphones 40,6%.

Les marques Transsion (Tecno, Infinix et Itel) et Nokia – classé 2e–, continuent, selon IDC, à dominer le segment des feature phones en s’accaparant, respectivement, 64 et 10% des parts de marché.

Selon IDC, la part de marché du segment des smartphones a augmenté de par la croissance enregistrée sur les marchés locaux au Nigéria, en Afrique du Sud et en Egypte. Ces marchés ont, en effet, été stimulés par l’arrivée de modèles aux prix abordables et la hausse de la demande des consommateurs confortée par le gain en valeur des monnaies locales.

Les marques Transsion, Samsung et Huawei dominent ce segment avec, respectivement, 36,2, 23,9 et 11,4% de parts de marché.

IDC note, cependant, que Samsung demeure leader du segment des smartphones en termes de valeur avec 33.2% de parts. Le géant coréen est suivi de Transsion (22.4%) puis Huawei (15.6%).

« Samsung a secoué le marché cette année avec le lancement de sa nouvelle série A avec un excellent rapport qualité-prix », lit-on dans un communiqué de IDC.

La marque a, selon la même source, enregistré une croissance annuelle de 61,4% sur les téléphones dont les prix varient entre 100 et 200 dollars américains.

Alors que la transition vers le smartphones s’accélère en Afrique, IDC prévoit que le volume global des ventes attendrait 218,2 millions d’unités au terme de l’année 2019. Les ventes de smartphones augmenteraient, elles, de 3,2% en 2019 par rapport à 2018 et atteindraient ainsi un total de 91,0 millions d’unités vendues.

IDC affirme, par ailleurs, que l’arrivée en force des marques chinoises sur le marché africain avec leurs modèles entrée de gamme à prix abordable a engendré une chute du volume des ventes des marques africaines. Ces dernières ont accusé une baisse de 33,6% dans leur volume de ventes au troisième trimestre de l’année 2019.

Nadya Jennene