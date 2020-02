La Tunisie lance la première évaluation des indicateurs sur l’universalité de l’Internet dans la région arabe

Partagez 11 Partages

L’évaluation des indicateurs sur l’universalité de l’Internet (IUI) a été officiellement lancé en Tunisie, ouvrant la voie et faisant de la Tunisie le premier pays de la région à aborder cette évaluation sur le niveau national. Le lancement a été convoqué à l’occasion de la première réunion du Conseil consultatif multipartite (CMA), avec la participation de 11 membres principaux du Conseil.

« Le MAB tunisien a approuvé l’utilisation des Indicateurs sur l’Universalité de l’Internet de l’UNESCO et la méthodologie proposée pour l’évaluation en Tunisie, et a encouragé toutes les autres parties prenantes concernées, sur une base volontaire, à soutenir l’évaluation nationale du développement d’Internet en Tunisie avec les Indicateurs sur l’Universalité de l’Internet. Un tel engagement est crucial pour formuler et mettre en œuvre des recommandations de l’UNESCO qui peuvent aider à améliorer le développement d’Internet dans le pays », a déclaré Golda El-Khoury, directrice et représentante – Bureau multi pays de l’UNESCO pour le Maghreb.

Le lancement a mis en évidence le rôle du MAB récemment crée et chargé de surveiller le processus de recherche d’une manière véritablement inclusive et multipartite. Les 11 membres du CCM sont des experts de premier plan représentant différents groupes et branches du gouvernement Tunisien, y compris le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI), Access Now, le Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT), l’Université de Sfax, Forum DSI, et l’Instance Nationale des Télécommunications (INTT).

Najib Mokni, personnel de l’UNESCO a présenté le projet des IUI de l’UNESCO. Karima Mahmoudi, directrice de l’INTT, et Wafa Ben Hassine ont présenté le processus d’évaluation mené par l’Instance Nationale des Télécommunications (INTT), qui est l’organisation nationale principale, la collecte de données, ainsi que la méthodologie en Tunisie. Elles ont discuté de la méthodologie proposée pour l’évaluation des IUI en Tunisie, qui était l’objectif principal de cette première réunion.

Durant leur présentation sur le progrès des IUI en Tunisie, elles ont aussi décrit la procédure, et ont expliqué certains défis qu’elles ont rencontré inclus « quelques données dont la disponibilité était toujours incertaine. » Elles ont également suscité des problèmes de politiques qui peuvent affecter l’applicabilité des indicateurs.

Après la présentation, un débat a été lancé durant lequel les membres du CCM ont exprimé leur opinion sur le sujet présenté, et ont partagé certains de leurs propres rapports et statistiques. En participant à la réunion et en aidant avec le processus, de la collecte des données à la méthodologie, les membres du Conseil ont montré leur grand enthousiasme et leur intérêt dans le processus.

Le cadre d’indicateurs ROAM-X de l’Universalité de l’Internet est un ensemble de 303 indicateurs qui vise à évaluer dans quelle mesure les parties prenantes nationales, y compris les gouvernements, les entreprises et la société civile, respectent les normes ROAM en matière de droits, d’ouverture, d’accessibilité, de participation multipartite. Développé au cours d’un processus de consultations mondiales et inclusives de trois ans avec les parties prenantes, il a été approuvé en novembre 2018 par le 31e Conseil du Programme International pour le Développement de la Communication (PIDC). Depuis lors, l’UNESCO travaille avec des parties prenantes de plus de 25 pays pour mettre en œuvre des évaluations nationales du développement d’Internet à l’aide des indicateurs.

La première évaluation des Indicateurs sur l’Universalité de l’Internet a été achevée au Brésil et a été publiée par l’UNESCO comme la première édition de la nouvelle série d’évaluations nationales des indicateurs d’universalité d’Internet.

