La Tunisie réélue membre du Conseil d’exploitation postale de l’UPU

Partagez 0 Partages

La Tunisie a été élue membre du Conseil d’exploitation postale de l’Union postale universelle (UPU) pour la période 2022-2025 lors des élections tenues en marge du 27e Congrès postal universel organisé à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le ministère des Technologie de la communication a annoncé la nouvelle lundi 30 août 2021 notant que ce succès intervenait après l’élection de la Tunisie en tant que membre du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (Upap) et président de sa commission Stratégie.

Composé de quarante pays membre, le Conseil d’exploitation postale (CEP) est chargé des questions techniques et opérationnelles. Il se concentre sur les moyens d’appuyer les postes à moderniser et à perfectionner leurs produits et services.

NJ