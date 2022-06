La Tunisie renforce sa présence au salon Viva Tech 2022

Partagez 0 Partages

Après deux ans d’absence liée à la crise Covid-19, le grand salon de l’innovation Viva Technology est de retour au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris du 15 au 18 juin 2022.

Parmi les centaines d’exposants figurent une dizaine de startups tunisiennes. Grâce aux efforts conjoints des acteurs de l’écosystème des startups et sous le haut patronage du ministère des Technologies de la communication, une délégation tunisienne composée de startups, d’incubateurs, de pôles technologiques et d’officiels, s’est rendue à ce rendez-vous mondial des startups et acteurs de l’innovation.

Un seul objectif : découvrir les nouveautés en matière de technologie, appuyer l’écosystème des startups et aider les jeunes entrepreneurs à s’exporter pour faire rayonner davantage la Tunisie à travers ses compétences.

Pour la première journée du salon, nous avons visité le pavillon tunisien où nous avons rencontré plusieurs participants dont les représentants du ministère des Technologies de la communication, de l’association Tunisian Startups, de la French Tech, et de la Fondation Tunisie pour le développement, entre autres.

« Sur les 90 demandes que nous avons reçues à l’issue de l’appel à candidature, nous avons procédé à une présélection puis des séances de pitching pour sélectionner les startups présentes au Viva Tech », a déclaré la présidente du Comité d’organisation de la participation du ministère des Tic, Sonia Gharsallah.

« Les startups ont quatre jours de networking. Nous espérons que d’ici la fin de ce salon, elles auront atteint les objectifs qu’elles s’étaient fixées. Nous assurerons un suivi pour évaluer leur participation », a-t-elle ajouté.

Ce type d’évènement représente, selon les acteurs du secteur, une opportunité pour les startups qui souhaitent trouver de nouveau clients et évoluer sur le marché européen, notamment.

La présidente de l’association Tunisian Startups, Amel Saïdane a, d’ailleurs, souligné l’importance de prendre part à ce genre de salon et pour le pays et pour les jeunes entrepreneurs.

« La présence de la Tunisie dans ce genre d’évènement est très importante. Cela nous permet de délivrer un message fort et de véhiculer l’image d’un pays producteur de startups, de parler de l’écosystème tunisien et ses capacités technologiques », a-t-elle affirmé.

Les interviews au complet sont disponibles sur notre canal SoundCloud.

Nadya Jennene