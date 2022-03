La Tunisie repart à l’assaut du salon de la technologie Mobile World Congress 2022

Partagez 41 Partages

Le Mobile World Congress a rouvert ses portes à Barcelone en Espagne, lundi 28 février 2022, pour les experts, spécialistes et acteurs du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies. Comme de coutume, la foule s’est précipitée à la Fira Gran Via pour découvrir les toutes dernières innovations. Les visiteurs sont moins nombreux que lors des dernières éditions mais l’enthousiasme demeure le même.

Cette édition 2022 est, en effet, la première en présentiel depuis l’éclatement de la crise Covid-19. En 2021, les organisateurs – la GSMA – ont préféré lancer la foire en mode hybride avec uniquement trois hall d’exposition et des sessions en ligne. L’édition de 2020 est, elle, tombée à l’eau après des annulations en cascade de la part des grands exposants et partenaires de la GSMA.

Avant de partir à la découverte des différents stands, l’équipe de THD.tn s’est arrêtée au pavillon tunisien où nous avons rencontré le représentant du Centre de promotion des exportations (Cepex), Riadh Ben Salah, ainsi que quelques participants notamment les représentants de The Dot, Salima Dziri, de la Fondation Tunisie pour le Développement, Omar Triki, et le directeur général de Novation City, Hichem Turki.

La Tunisie est représentée, cette année, par une vingtaine d’entreprises et startups. Ces dernières ont eu le privilège de prendre part à cette foire technologique grâce au soutien de la Fondation Tunisie pour le Développement et la GIZ ; ces deux structures historiquement sensibles à la promotion de l’innovation et de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. D’ailleurs, selon nos interlocuteurs, la première journée a été bien fructueuse. Plusieurs exposants ont été approchés par différentes structures pour d’éventuelles partenariats.

Les invités de cette spéciale édition MWC 2022 de DigiClub – powered by Huawei Technologies, Quantylix et Bac Teksys – ont surtout souligné l’importance de cet évènement pour remettre la Tunisie sur l’échiquier économique international en ces circonstances de crise multidimensionnelle qui secoue le pays.

Pour écouter les interviews, cliquez sur ce lien.



Nadya Jennene