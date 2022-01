L’Afrinic à la recherche d’un Stakeholder Development Officer

Partagez 1 Partages

L’Afrinic – une organisation non gouvernementale à but non lucratif en charge du registre régional d’adresses IP desservant l’Afrique – est à la recherche d’un agent de développement des parties prenantes (Stakeholder Development Officer).

Sa mission sera d’aider l’Afrinic à développer et à améliorer ses relations avec toutes ses parties prenantes ainsi qu’à promouvoir l’utilisation de ses services et de son expertise sur le continent africain.

Pour plus d’informations et postuler, veuillez cliquer ici.

D’après communiqué