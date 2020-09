L’Afrique produit 2,5 kilos de déchets électroniques par habitant 

Partagez 2 Partages

En 2019, le monde a produit 53,6 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, selon le Global E-Waste 2020 Monitor. Seuls 17,4% ont été collectés et recyclés.

Les déchets électriques et électroniques incluent une large gamme de produits à usage domestique ou professionnel tels les robots de cuisine, les jouets, les smartphones et les ordinateurs etc.

Depuis 2014, la production de déchets électriques et électroniques a augmenté de 9,2 millions de tonnes et devrait atteindre 74,4 millions de tonnes d’ici à 2030, selon le même rapport. Une hausse qui s’explique par un taux de consommation plus élevé et des cycles de vie plus courts pour les produits.

Le plus grand producteur de déchets électriques et électroniques demeure l’Asie. En 2019, l’Asie – le plus grand et le plus peuplé des cinq continents – a produit à lui seul 24,9 millions de tonnes de déchets. Les Amériques arrivent deuxième avec 13,1 millions de tonnes, l’Europe troisième avec 12 millions de tonnes, l’Afrique quatrième avec 2,9 millions de tonnes et enfin l’Océanie avec 0,7 millions de tonnes.

Cependant, en termes de production par habitant, l’Europe se place au premier rang avec 16,2 kilos de déchets électriques et électroniques produits par habitants.

L’Océanie arrive deuxième avec 16,1 kilos par habitant. Les Amériques sont troisième avec 13,3 kilos par habitant. L’Asie est quatrième avec 5,6 kilos par habitant et enfin l’Afrique avec 2,5 kilos par habitant.

NJ