L’Ageos organise la première édition du « Tunisia Drone Day »

Pénalisée par une réglementation archaïque, l’utilisation des drones en Tunisie demeure un des sujets qui animent les débats dans ce pays dont les gouvernants prônent – du moins dans leur discours – la transformation digitale et la nécessité d’accélérer ce processus afin de ne pas rater le train des nouvelles technologies et des bénéfices qui en découlent.

Pour remettre cette problématique sur la table, l’Association africaine pour la promotion du géospatial (Ageos) organise, le 11 juin 2022, en collaboration avec ses partenaires du cercle aéronautique – la Fédération nationale des pilotes de ligne (FTPL), l’Association tunisienne de l‘aéronautique (ATA) et l’Association tunisienne des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCCA) – la première édition de la conférence nationale « Tunisia Drone Day ».

Lors d’une conférence de presse organisée pour annoncer l’évènement, la présidente de l’Ageos, Nesrine Chehata, a souligné que le « Tunisia Drone Day » aurait, notamment, pour objectif de « banaliser l’usage des drones en Tunisie » et sensibiliser les professionnels et les amateurs utilisateurs de drones à l’importance de développer davantage cette filière.

Les drones présentent plusieurs avantages pour différents secteurs d’activité, la logistique et l’agriculture, entre autres, et sont considérés, par plusieurs experts, comme un secteur porteur. Le marché mondial des drones agricoles, par exemple, a été estimé à 1,3 milliard de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 10,5 milliards de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC significatif de 35,6 %.

Le Tunisia Drone Day sera, d’ailleurs, consacré en partie à l’exposition et l’explication des différents champs d’application et utilisation des drones ; de la promotion du patrimoine touristique, à l’agriculture intelligente, en passant par la cartographie et la topographie.

Plusieurs conférenciers et professionnels du domaine sont attendus pour s’étaler sur les produits et solutions commerciales en lien avec les drones. L’évènement sera aussi un espace d’échange entre experts pour faire évoluer le cadre législatif de la réglementation à la formation en télé-pilotage, en passant par la fabrication et la maintenance des drones, leur certification et la mise en place de mécanismes d’appui aux investisseurs.



Sheima Guizani