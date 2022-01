L’ambassade US lance un appel à participation aux startups tunisiennes spécialisées en cleantech

Partagez 6 Partages

L’ambassade des Etats-Unis a lancé un appel à participation à destination des startups tunisiennes spécialisées dans le domaine de la cleantech et souhaitant se développer aux Etats-Unis.

Celles-ci sont invitées à prendre part du 15 au 18 février 2022 au SelectUSA pour une immersion totale dans le marché américain des technologies propres.

Les startups retenues auront ainsi la possibilité d’entrer en contact direct avec des officiels du Département américain de l’Energie, des accélérateurs et des incubateurs ainsi que des représentants de structures telles que California Governor’s Office of Business and Economic Development (GO-Biz), Nebraska Department of Economic Development, AdvanceCT Connecticut, ainsi que Invest Puerto Rico.

Elles auront également l’opportunité de pitcher leurs projets et de décrocher un accès au marché américain de la cleantech grâce à l’appui du ministère du Commerce américain et par l’intermédiaire de SelectUSA.

Pour plus d’informations et dépôt de candidature, veuillez cliquer sur ce lien.

NJ