L’ANCE digitalise à 100% le processus d’obtention des certificats électroniques

A partir du 16 mars 2020, le processus d’obtention de certificat électronique devient 100% digital. La directrice générale de TunTrust (l’Agence nationale de Certification électronique / ANCE), Syrine Tlili, a annoncé la nouvelle lors d’une interview accordée à DigiClub powered by Topnet lors du 119ème épisode.

Expliquant que l’ANCE a mis en place un nouveau processus, Syrine Tlili a indiqué que les personnes souhaitant obtenir un certificat électronique n’auraient plus à se présenter physiquement au guichet de l’ANCE ou des bureaux de la Poste tunisienne et ce, que ce soit pour déposer une demande ou récupérer le token correspondant.

«Depuis le lancement du service Tuneps, le flux de personnes se présentant aux guichets de l’Agence a quadruplé. Or, l’ANCE est conçue pour être une boîte technologique plus qu’une administration pour recevoir les citoyens. Et en l’absence d’une carte d’identité électronique, les choses sont devenues presque ingérables», a noté Syrine Tlili.

«Les demandes papiers ne seront plus acceptées aux guichets de l’ANCE. A compter du 16 mars, tous demandeur de certificat électronique doit nécessairement passer par le portail dédié (https://ecert.tuntrust.tn) pour déposer sa demande», a-t-elle ajouté.

«Pour le registre national d’entreprise, qui est l’équivalent du registre du commerce, l’entité morale pourra uploader son RNE. On pourra facilement vérifier et attester que ce RNE est original ou pas grâce au QR Code signé (généré par l’ANCE pour le compte du RNE, ndlr). Nous sommes en train de voir avec le RNE un moyen pour qu’on se connecte au registre via un web service interne entre l’ANCE et le RNE.

Quant à la Carte d’Identité Nationale (CIN), il faudra juste envoyer une photo recto et verso de la CIN qu’on peut prendre avec son smartphone.

Autre point : nous avons exigé que l’utilisateur ne puisse récupérer le certificat que s’il clique sur le lien de vérification envoyé à l’adresse mail qu’il a mentionnée dans le formulaire.

Sans cette étape, la génération automatique du certificat ne peut se faire. D’ailleurs plusieurs administrations publiques exigent désormais de correspondre uniquement sur cette adresse utilisée par le certificat».

Syrine Tlili est, par ailleurs, revenue, sur l’évolution du dossier de l’homologation par Mozilla Firefox. Elle a indiqué que l’ANCE est conforme aux normes internationales, notamment européennes et américaines ainsi que ISO 27001 et ISO 19001.

«Nous avons passé la phase de tests mais nous restons, pour le moment, en attente, car l’expert de Mozzilla en charge de la vérification de la politique de certification de l’Agence est sur le départ», a expliqué Syrine Tlili.

Pour rappel, en 2015, l’inclusion du certificat de l’ANCE a été mise en étude puis rejetée par Mozilla pour non-conformité aux normes nord-américaines Webtrust. En décembre 2019, l’ANCE a obtenu la certification de conformité aux référentiels WebTrust for CA et WebTrust BR-SSL pour ses activités d’autorité de certification pour l’émission et la gestion de certificats électroniques, ce qui lui a permis d’approcher à nouveau Mozilla et déposer une demande afin que son certificat soit reconnu par le navigateur.

