L’ANCE – TunTrust fait son entrée dans la liste des autorités de confiance de Mozilla

L’Autorité nationale de certification électronique (ANCE)– TunTrust a annoncé, mercredi, que sa demande d’intégration dans la liste des autorités de confiance de Mozilla déposée depuis octobre 2019 avait été approuvée.

La liste de confiance de Mozilla est reconnue comme la liste de confiance la plus fiable au monde en matière de certification électronique. Il est prévu que d’ici la fin de l’année 2021, les certificats Web OV SSL émis par TunTrust soient reconnus par la majorité des navigateurs web.

L’intégration de l’ANCE -TunTrust – dans la liste de confiance de Mozilla a été un grand challenge ayant nécessité un important investissement en ressources matérielles, financières et humaines. Un parcours vers la réussite jalonné de défis surmontés grâce à la motivation, la persévérance et la détermination de l’équipe TunTrust.

Des exigences de conformité aux normes internationales en termes de sécurité et de certification électronique ont été atteintes pour satisfaire aux pré-requis d’excellence imposés par l’éditeur Mozilla. En effet, TunTrust est auditée annuellement afin de maintenir sa conformité aux référentiels Web Trust for CA et Web Trust BR SSL des autorités de certification obtenue depuis 2019 et sa conformité à la norme ISO 27001 de management de la sécurité de l’information obtenue depuis 2018.

Un message fort envoyé aux clients et aux partenaires de TunTrust sur ses valeurs, ses objectifs et son engagement à fournir des services de confiance numérique de haut niveau, de technicité et de sécurité. TunTrust réaffirme, ainsi, sa position de principal acteur du climat de confiance numérique essentiel à la transformation digitale et à l’instauration de l’économie numérique en Tunisie.

