Lancement de l’incubateur du projet INTECMED

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de l’implémentation du projet INTECMED : Incubateurs pour l’Innovation et le Transfert technologique en Méditerranée (Grèce, Espagne, Egypte et Tunisie), cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC MED, L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et La Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon (CCI Cap Bon) ont le plaisir d’annoncer l’inauguration de l’Incubateur d’Innovation et de Transfert de Technologie et ce le 24 Mai 2022.

L’Incubateur d’Innovation et de Transfert de Technologie sera installé à la pépinière du Technopole de Borj Cedria. Cet espace va accueillir 12 porteurs de projets qui seront sélectionnés suite au lancement d’un appel à projets innovants (Novembre 2021 – Janvier 2022) pour bénéficier d’un programme de formation et de coaching individuel qui se déroulera sur 6 mois au profit des chercheurs et des jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants ou d’entreprises déjà existantes, ayant des nouveaux produits et services innovants, installés en Tunisie, dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’artisanat. Les porteurs de projets sélectionnés auront l’occasion de bénéficier:

D’ espaces de coworking

D’un cycle de formation conjoint dans des domaines d’expertise clés Commerce et Finance – Vente – Développement de Produits – Aspects Juridiques assuré par des formateurs qualifiés,

D’un coaching individuel dans différents domaines avec des mentors spécialisé,

Des activités de réseautage à l’échelle nationale et internationale,

Des rencontres B to B avec des investisseurs et des séminaires internationaux avec nos partenaires de l’Espagne, de la Grèce et de l’Egypte,

De l’éligibilité à concourir pour l’attribution d’un soutien financier au profit des 3 meilleurs plans d’affaires (30.000 euro, 20.000 euro et 10.000 euro).

L’objectif du lancement de cet incubateur est donc de soutenir le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, en encourageant et en soutenant des plans d’affaires innovants. Cette action aura un Impact économique et social important, contribuant à la création d’un environnement propice à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à l’emploi.

Pour plus d’informations, veuillez cliquez sur le lien suivant: http://www.anpr.tn/projet-intecmed-appel-a-projets-innovants/

Communiqué