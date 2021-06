Lancement du partenariat entre Orange et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche

Partagez 0 Partages

Toujours en quête de nouvelles opportunités pour proposer ce qu’il y a de mieux à ses abonnés, Orange Tunisie s’associe aujourd’hui avec l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) et lance l’offre « El Falleh », un produit adapté aux besoins des agriculteurs et pêcheurs en Tunisie, dans le but de faciliter l’accès à l’information et soutenir la digitalisation du secteur agricole.

Les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies aujourd’hui sont multiples, il s’agit de faciliter l’accès des agriculteurs aux connaissances sectorielles à savoir les tarifs des fruits et des légumes, la météo, les données climatiques, les informations les plus pertinentes pour soutenir les capacités des agriculteurs.

Les nouvelles technologies constituent une opportunité à une nouvelle révolution de l’agriculture, elles permettront, de changer la vie de milliers de petits agriculteurs, en leur donnant un meilleur accès à l’information.

Le partenariat entre Orange et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, par le biais de la nouvelle offre mobile prépayée « El Falleh », permettra en exclusivité à ses détenteurs d’accéder à une nouvelle application développée spécialement par Orange pour l’UTAP qui contient des informations clés et les dernières actualités sur le secteur agricole.

Elle permettra également aux agriculteurs d’écouter en simultané la web Radio « El Fellah » depuis l’application.

Cette application est téléchargeable depuis les stores en versions Android et IOS.

Pour profiter de cette nouvelle offre « El Falleh », le client doit disposer de sa carte d’adhérent Utap, de sa CIN et doit se rendre dans l’une des boutiques ou points de vente Orange ou dans l’un des bureaux régionaux ou locaux de l’Utap.

Communiqué