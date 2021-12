Lancement du programme d’innovation CorpUppar Betacube et Beta-i

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de sa conférence “Future of financial services in Tunisia” organisée le 14 décembre, le venture builderBetacube a annoncé le lancement d’un nouveau programme d’innovation CorpUp.

En partenariat avec Beta-i, Betacube a développé ce nouveau programme dédié aux entreprises qui souhaitent résolument innover. Entouré de partenaires corporate de premier plan, le programme CorpUp travaille en étroite collaboration avec les startups qui proposent des solutions rapides ou des services innovants pour des leviers durables de collaboration dans la Fintech et l’industrie 4.0.

Le programme d’innovation CorpUprepose ainsi sur l’aide aux entreprises à identifier les défis et les use-cases à fort potentiel, de repérer les startups tunisiennes détentrices des meilleures innovations, d’explorer l’écosystème entrepreneurial pour des opportunités business et de faciliter la collaboration entre l’entreprise et la startup.

L’appel à candidatures des startups sera ouvert début 2022 pour recruter un groupe de startupsen phase de maturité et/ou labellisées avec un MVP ou un produit/service déjà sur le marché. Une fois sélectionnées, celles-ci bénéficieront d’un parcours exclusif et sur mesure sur 5 mois pour modeler leur projet technologique et établir un modèle d’affaires solides au profit de l’entreprise dans une thématique particulière, le tout via des ateliers, des conférences, du coaching personnalisé et plus encore.

Par son ADN, Betacube travaille en synergie étroite avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation tunisien et international. Avec Beta-i, c’est une expérience renforcée proposant un programme unique avec une approche structurée et optimale pour les grands groupes afin d’assurer les meilleures conditions pour une collaboration fructueuse et durable avec les start-ups.

Ce programme d’innovation a pour objectif d’aider les jeunes entreprises innovantes tunisiennes à atteindre leurs objectifs de développement et de croissance plus rapidement. Le venturebuilder a d’ailleurs participé à la création et développement d’un portefeuille de dix start-ups qui seront dévoilées lors du Demo Day prévu pour le 18 Janvier prochain.

Ce programme est accompagné par le programme Flywheel porté par SmartCapital et la Caisse des Dépôts et des Consignations, financé par la GIZ et La Banque Mondiale.

Communiqué