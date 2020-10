Lancement officiel de la 1ère édition du programme EMERGING Mediterranean

Partagez 2 Partages

Sélectionné l’an dernier lors du Sommet des deux rives, initié par le Président de la République française, Emmanuel Macron, EMERGING Mediterranean vient prolonger la dynamique EMERGING Valley en Méditerranée, pour faire de la région le Lab de la Tech For Good et de l’innovation positive sur l’axe Euro-Med-Afrique. A l’occasion d’un “Bootcamp des 2 Rives”, organisé entre la France et le Maroc, les dix startups les plus prometteuses seront alors présélectionnées. Cinq entrepreneurs lauréats seront ensuite désignés par un jury le 7 décembre 2020 lors de la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean. Ils bénéficieront du programme d’accompagnement EMERGING Mediterranean et intègreront le Social & Inclusive Business Camp (SIBC) ; une occasion unique pour accélérer leur passage à l’échelle. Ces startupers viendront ensuite, les 7 et 8 avril 2021, rencontrer à Marseille des investisseurs internationaux lors du sommet international EMERGING Valley qui se tiendra au Palais du Pharo. Spécialisé sur la Méditerranée, ce programme s’insère dans la dynamique Digital Africa, initiative présidentielle de soutien au développement inclusif au travers d’innovations conçues partout sur le continent africain.

Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives qui a rassemblé les sociétés civiles des pays du 5+5, EMERGING Mediterranean fait partie des grandes initiatives saluées par les Engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée, signés par les Ministres des Affaires étrangères des pays du dialogue 5+5, à l’occasion du Sommet des deux rives qui s’est tenu le 24 juin 2019 à Marseille en présence du Président de la République française. S’inscrivant dans le sillage du programme SIBC (Social & Inclusive Business Camp) conçu et financé par l’Agence Française de Développement (AFD), EMERGING Mediterranean a été créé pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good en Méditerranée, afin de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de leurs sociétés. L’initiative bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement et du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Le Maghreb, terre d’innovation technologique et de résilience

« Fort de l’histoire et de la légitimité d’EMERGING Valley entre l’Europe et l’Afrique, EMERGING Mediterranean a pour vocation de démultiplier l’impact de la Tech For Good en Méditerranée, en identifiant les leaders de demain et en leur permettant de passer à l’échelle grâce à un dispositif d’accompagnement concret. Le programme va mettre à l’honneur les entrepreneurs de la rive sud de la Méditerranée, qui ont un réel impact positif et qui contribuent à la résilience de leurs sociétés via leur engagement sur des thèmes clés tels que l’e-santé, la résilience territoriale, l’agritech, le climat, la mobilité, et l’inclusion sociale et financière. Autre composante forte du programme qui sera présente en filigrane de ces thématiques : l’entrepreneuriat féminin, qui fera l’objet d’une attention particulière. Nous voulons contribuer à accompagner et accélérer les champions méditerranéens de demain, pour inspirer les générations futures tout en renforçant le lien et les synergies entre l’Afrique et l’Europe », commente Samir Abdelkrim.

Déployé dans les pays de la rive sud du 5+5 (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie), EMERGING Mediterranean s’appuie sur trois grands volets d’action et un réseau de partenaires terrain opérationnels et engagés pour l’impact en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye :

Identifier les talents technologiques méditerranéens émergents et les accompagner au sein d’un programme d’accélération de haut niveau avec l’appui de nombreux partenaires internationaux.

Connecter les pépites digitales les plus prometteuses avec les investisseurs à impact, les bailleurs et les sources de financement.

Renforcer le dialogue entre les gouvernements et les startups méditerranéennes (Mediterranean Digital Dialogues) pour créer un environnement juridique et fiscal favorable, participant à l’émergence d’un écosystème digital méditerranéen compétitif, inclusif et répondant aux besoins essentiels de la population.

Le Bootcamp des 2 Rives : trois jours d’intelligence collective et une conférence digitale au Stade Vélodrome pour débattre de la Tech For Good en Méditerranée et sélectionner les cinq lauréats EMERGING Mediterranean 2020

Coup d’envoi de la première édition d’EMERGING Mediterranean, le Bootcamp des 2 Rives se tiendra du 27 au 29 novembre 2020 entre la France et le Maroc, en partenariat avec la Startup Factory de Casablanca et le campus de l’Agence Française de Développement. À travers des cycles de conférences et d’activités hybrides alliant webinars live et ateliers off entre jeunes pousses et une dizaine de mentors et experts de haut niveau, l’évènement va promouvoir l’open-innovation entre startups, chercheurs, institutionnels et grands comptes. Il servira également de socle pour produire un plaidoyer de la Tech For Good et de l’innovation positive qui sera dévoilé au cours du sommet EMERGING Valley, les 7 et 8 avril 2021.

Parallèlement, le Bootcamp des 2 Rives sera l’occasion de sessions de coaching intensif sur 72h au profit des startups candidates, qui seront sélectionnées à l’issue d’une Pitch Session. L’événement se conclura par l’annonce des 10 startups présélectionnées pour participer à la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean, organisée le 7 décembre au Stade Vélodrome de Marseille, selon un format hybride présentiel et digital, pour un maximum d’inclusivité. En plus de débats, plénières de haut-niveau et ateliers de réflexion, la Conférence EMERGING Mediterranean sera l’occasion du Pitch Final des 10 pépites, pour sélection par un Grand Jury des 5 lauréats EMERGING Mediterranean en présence de l’Agence Française de Développement.

Pour atteindre ces objectifs et passer rapidement à l’échelle, EMERGING Mediterranean a constitué un réseau solide d’acteurs locaux engagés pour l’impact, avec notamment la Startup Factory (Maroc), la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie, Expertise France (Tunisie et Libye), la Confédération algérienne du patronat citoyen, Connect’Innov (Tunisie), l’Agence Universitaire de la Francophonie ou encore l’incubateur mauritanien Hadina RimTIC.

Accélération et passage à l’échelle

Les lauréats EMERGING Mediterranean recevront chacun un package composé d’une bourse de 7 000 €, de l’intégration au Programme d’accélération du SIBC, d’un Full Pass de deux jours pour EMERGING Valley, d’un Demo Day devant un panel d’investisseurs à impact et de la participation aux Mediterranean Digital Dialogues.

« Au-delà du package en lui-même, qui représente une aide particulièrement précieuse en période de récession liée aux effets économiques de la crise du Covid-19, les startups lauréates vont bénéficier d’une forte visibilité et d’une vraie valorisation au sein des écosystèmes business et investisseurs. À travers EMERGING Mediterranean, le programme SIBC, EMERGING Valley et l’action de l’ensemble de nos partenaires, nous sommes fiers de les accompagner et de leur permettre d’accélérer leur développement pour passer à l’échelle », conclut Samir Abdelkrim.

Les porteurs de projet ont jusqu’au 20 novembre 2020 pour proposer leur candidature au programme EMERGING Mediterranean via le lien suivant : https://emergingmediterranean.co/bootcamp-des-2-rives/

Communiqué