Lancement officiel du deuxième cycle EMERGING Mediterranean

Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives et bénéficiant du soutien de l’Agence Française de Développement, EMERGING Mediterranean, créé par Samir Abdelkrim en 2020, vise à démultiplier l’impact des startups méditerranéennes qui contribuent à la résilience de leurs sociétés. Après un premier cycle 2020 ayant mis en lumière une forte demande d’accompagnement des entrepreneur.e.s en Méditerranée, EMERGING Mediterranean lance son deuxième appel à candidatures pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good dans les pays de la Rive Sud du 5+5 : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie. Les porteurs de projet ont jusqu’au 27 juin 2021 pour soumettre leur candidature.

Cet appel à candidatures marque ainsi le coup d’envoi du deuxième cycle EMERGING Mediterranean. Celui-ci sera rythmé, tout au long de l’année, par de nombreux temps forts dont l’objectif est d’ouvrir le débat, de valoriser la Communauté méditerranéenne à impact et de mettre en lumière les recommandations de la société civile quant aux mesures à mettre en œuvre pour faire de la Méditerranée l’un des principaux hubs mondiaux de la Tech for Good.

Un cycle 2021 encore plus prometteur en matière d’identification et mise à l’échelle des projets les plus impactants des entrepreneur.e.s au Maghreb

Après ce premier cycle pilote réussi, 2021 constituera pour le programme EMERGING Mediterranean un cycle de montée en puissance, avant le déploiement complet du programme dès 2022 qui sera présenté lors du temps fort présidentiel méditerranéen du Dialogue des deux rives de novembre à Marseille en étroite coordination avec les partenaires du MEAE (DiMed) et de l’AFD.

Comme pour l’année 2020, EMERGING Mediterranean propose aux startups 5 thématiques clés de la Tech for Good : Inclusion sociale et financière, Mobilité, AgriTech, E-santé, Climat. L’entrepreneuriat féminin sera par ailleurs et de manière transversale, davantage encore qu’en 2020, mis à l’honneur au cours du programme.

Des comités issus des cinq pays ciblés par le programme EMERGING Mediterranean détermineront les six startups, pour leur pays, les plus prometteuses. Ces 30 pépites participeront au BootCamp des 2 Rives du 9 au 11 juillet 2021 en direct de Casablanca. Ce BootCamp est conçu pour répondre concrètement aux problématiques des 30 startups présélectionnées. Il alliera des sessions de coaching intensif sur 72 heures avec des experts et des mentors de très haut-niveau – dont des chercheurs, des entrepreneurs ou encore des professionnels de l’innovation – à des différents cycles de conférences hautement inspirantes. L’évènement se conclura par une Pitch Session permettant la pré-sélection de 10 startups finalistes, deux pour chaque pays représenté.

Les dix finalistes suivront, entre juillet et août 2021, dans la cadre d’une Summer Startup Clinic, de nombreuses formations en matière de propriété individuelle ou de préparation au pitch notamment avec plusieurs partenaires d’EMERGING Mediterranean. Ils pitcheront, ensuite, début septembre 2021 devant un Jury Final qui élira les 5 lauréats (un par pays) lors de la conférence Mediterranean Digital Talk, qu’organise EMERGING Mediterranean et à laquelle participeront de grands experts de la Tech for Good en Méditerranée.

Les cinq lauréats EMERGING Mediterranean 2021 bénéficieront d’un package composé de :

Un mentorat d’exception par l’écosystème EMERGING Mediterranean

L’intégration au programme d’accompagnement à haute valeur ajoutée du Social & Inclusive Business Camp

Une visibilité dans le cadre du Dialogue des deux rives

Un Demo Day devant un panel d’investisseurs à impact et accompagnement technique

Un accompagnement en matière de visibilité médiatique auprès de leurs médias nationaux et des médias panafricains

Un full-pass pour EMERGING Valley

Une bourse d’accompagnement de 5 000 Euros

Les porteurs de projet ont jusqu’au 27 juin 2021 pour proposer leur candidature au programme EMERGING Mediterranean via le lien suivant : https://emergingmediterranean.co/candidater/

Communiqué