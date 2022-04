L’Ansi met en garde contre le malware “Borat RAT” capable d’espionnage et d’attaques DDoS

Partagez 11 Partages

L’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) a publié, lundi, un bulletin d’alerte contre un nouveau malware baptisé “Borat RAT”. De type cheval de Troie, ce malware combine les fonctions d’espionnage, d’attaques DDoS et de ransomwares.

Une fois une machine infectée, le malware collecte des données personnelles à travers la saisie sur le clavier, les enregistrements webcam, mais également les données d’identification sur les navigateurs.

Pour se protéger contre “Borat RAT”, l’Ansi a exhorté les internautes à vérifier l’authenticité des messages reçus par e-mail ou à travers les réseaux sociaux et à installer les applications/ extensions “Web Of Trust (WOT)”, “Netcraft/ Netcraft Phishing Protection” et “adblockplus” pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

D’après communiqué