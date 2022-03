L’Ansi met en garde contre une nouvelle vague d’attaques de ransomwares

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique met en garde contre une nouvelle vague d’attaques de ransomwares qui continuent de se multiplier au sein des entreprises à travers les canaux de messagerie électronique et l’exploitation des vulnérabilités à distance.

De ce fait, l’Agence Nationale de la sécurité Informatique – ANSI sollicite votre vigilance et recommande l’application des règles suivantes :

– Mettre à jour régulièrement votre système d’exploitation, vos navigateurs Web et aussi votre solution anti-malware.

– Vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu par e-mail, par les applications de messagerie de Facebook / WhatsApp / Instagram etc… ou à travers vos réseaux sociaux et en cas de doute n’y répondez pas, ne cliquez pas sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et supprimer le immédiatement.

– Eviter d’installer vos logiciels, applications ou extensions depuis des sources non fiables.

– Se connecter à Internet via un compte utilisateur limité.

– Installer les applications / extensions « Web Of Trust (WOT) » «Netcraft / Netcraft Phishing Protection » et « adblockplus» pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.