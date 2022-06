L’application D17 de la Poste tunisienne remporte le premier prix e-business à l’ITU SMSI 2022

Partagez 0 Partages

L’application mobile de la Poste tunisienne D17 a remporté le premier prix e-business lors du sommet de l’ITU SMSI 2022 organisé récemment à Genève. Cette distinction a été célébrée, mercredi 29 juin 2022, par l’établissement lors d’une cérémonie organisée en présence du ministère des Technologies de la communication et du directeur général de la Poste, Sami Mekki.

Le département a indiqué, dans un communiqué publié à l’occasion, que l’application D17 avait été choisi parmi 360 autres projets candidats à cette compétition des services numériques. Elle compte plus de 500.000 abonnés. Elle permet à ses utilisateurs de transférer de l’argent, de régler leurs factures et d’effectuer des transactions commerciales de manière simple et intuitive.

NJ