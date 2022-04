Lassâad Ben Dhiab nommé PDG de Tunisie Telecom

Partagez 44 Partages

Le directeur central technique de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, vient d’être nommé au poste de président directeur général de l’opérateur historique, a appris THD.tn, jeudi 7 avril 2022.

Ce poste a été occupé par intérim – depuis la démission de Samir Saïed – par Syrine Tlili, directrice générale de l’Agence nationale tunisienne de certification électronique (ANCE-TunTrust).

Lassâad Ben Dhiab est titulaire d’une maîtrise en sciences physiques de la faculté des sciences de Monastir et d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications de l’Ecole supérieure des communications de Tunis (Sup’Com).

Il a occupé plusieurs postes au sein de l’opérateur national ; directeur régional et directeur central wholesales et international, entre autres. En 2019, il a été nommé administrateur au sein de Go Malta et reconduit dans ses fonctions d’administrateur au sein de la Société tunisienne d’entreprises de télécommunications (Sotetel).

NJ