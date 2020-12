Lassad Ben Dhiab (Tunisie Telecom) : Il faut développer la 5G à travers des business cases

Partagez 2 Partages

Jeudi 10 décembre 2020, l’opérateur historique, Tunisie Telecom, a réalisé le premier test de réseau 5G grâce à une antenne relais à Gammarth. Ce test a permis à l’opérateur d’arriver à un débit descendant variant entre 1,7 Gbps et 2,2 Gbps. Le CTO de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhiab, nous en dit davantage, dans ce 126e épisode de DigiClub powered by Topnet.

Le responsable a précisé que le test 5G avait été réalisé sur un cœur actif du réseau dit « Ready 5G», déjà installé et qui assure le management du trafic data mobile de la 3G et de la 4G. « Il s’agit d’une assurance que les investissements que nous sommes en train de faire sur l’infrastructure sont évolutifs. Cela va nous faciliter l’upgrade vers de nouveaux réseaux et des capacités plus élevées », a-t-il noté.

« Nous ne pouvons parler de très haut débit en Tunisie, sans parler d’une infrastructure bien solide et développée. Depuis pratiquement deux années, Tunisie Telecom a fait un investissement conséquent sur le haut débit mobile, notamment la 4G. Pour le très haut débit, nous ne pouvons parler uniquement de la couche accès (fixe, fibre…), mais également du segment mobile. Nous avons vécu, depuis une dizaine d’années, les différentes évolutions technologiques : la 2G, la 3G et la 4G qui représentent, aujourd’hui, le socle de la technologie 5G », a ajouté Lassaad Ben Dhiab.

Revenant sur l’infrastructure de l’opérateur historique en termes de couverture réseau, il a précisé que 90% des sites étaient actuellement fibrés. Il s’agit, d’après lui, d’une stratégie qui a été adoptée par Tunisie Télécom depuis le lancement de la 3G, car étant conscient qu’il allait y avoir une évolution exponentielle pour les trafics data – extrêmement gourmands en termes de bande passante –, sachant que le faisceau hertzien (FH) de transmission des microwaves 3G et 4G ne peut plus satisfaire ces besoins.

Ainsi, là où il y’a possibilité de connecter les sites radio par fibre optique, Tunisie Telecom l’a fait. « On voit que les opérateurs qui ont investi rapidement dans les liaisons radio et FH sont, aujourd’hui, dans l’obligation de passer à la fibre optique ».

Le déploiement de la 5G, lui, ne va pas suivre les mêmes modèles que la 3G ou encore la 4G. « Nous sommes en train de généraliser la 4G en greffant sur ces antennes déjà installées, de l’équipement 5G (modules et équipements radio qui couvrent la bande appropriée) », a précisé dans ce sens le CTO de Tunisie Telecom.

« Le vrai challenge, aujourd’hui, est d’encourager l’usage du haut débit mobile, à travers du contenu et des business cases qui vont permettre de développer davantage cette technologie et la démocratiser », a-t-il conclu.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar