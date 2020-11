Le Business Challenge en ligne du projet Mashrou3i récompense les étudiants-entrepreneurs à fort potentiel

Partagez 4 Partages

Le projet Mashrou3i a annoncé les gagnants de son Business Challenge. En raison de la pandémie COVID-19, la finale s’est tenue en ligne et en streaming live pour la première fois.

Près de 300 étudiants de 16 établissements universitaires en Tunisie, ayant participé au programme HP LIFE e-learning du projet Mashrou3i, ont pris part à la compétition. Mardi, les 11 finalistes se sont affrontés durant une compétition virtuelle en présentant leurs idées de projet et leur BMC (Business Model Canvas) respectif face à un jury trié au volet composé de 5 professionnels de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, à savoir Leila Ben-Gacem (fondatrice de Blue Fish), Sonia Barbaria (BAD), Lemia Chekir-Thabet (ONUDI, projet PAMPAT), Wided Hasnaoui (Tunisia JOBS) et Ali Mnif (Silatech).

« Cet évènement résulte d’une collaboration fructueuse entre les experts du projet Mashrou3i, des professeurs et des étudiants des ISETs et autres institutions partenaires dans plus de 14 régions en Tunisie. Ce qui nous rassemble aujourd’hui et anime l’ensemble des étudiants, des professeurs, leaders d’opinions et managers, c’est l’esprit d’entreprendre et de développement. » Antoine Bureau, Coordinateur national du projet Mashrou3i en Tunisie

Après plus de 2 heures de délibération entre le jury et les observateurs, les gagnants du concours ont été annoncés lors d’une cérémonie diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Leurs idées de projet se sont démarquées par leur innovation, mais aussi par la qualité de présentation de leur BMC assurant le succès futur de leurs projets.

1 er prix : Kawther Najmi de Médenine (cuir de chameau)

2e prix : Nadhir Ghali de Béja (imprimante 3D)

3 e prix : Ghaith Hannachi de Siliana (éco-tourisme)

“Durant ce Business Challenge, nous avons pu constater que le potentiel existe et ce dans toutes les régions de la Tunisie, à travers la présentation d’idées de projets de 11 étudiants des ISET. Cela prouve une nouvelles fois que le besoin d’encourager et d’accompagnement les jeunes de nos régions est essentiel pour faire avancer le développement entrepreneurial et donner de la valeur ajoutée dans chacune de nos régions. » Lemia Chekir-Thabet, experte en accès aux marchés pour le projet PAMPAT à l’ONUDI.

Les 3 gagnants ont remporté un ordinateur portable HP pour le premier prix, et une tablette pour le second et troisième prix, ainsi que plusieurs heures de formation entrepreneuriale fournies par le projet Mashrou3i pour les aider à concrétiser leurs idées de projet.

« A tous ceux qui doutent du potentiel de leurs idées, je veux les encourager à continuer et ne jamais abandonner. Grâce au programme HP LIFE e-learning pour étudiants j’ai pu transformer mon idée en réel projet d’entreprise. », Kawther Najmi, étudiante entrepreneure à l’ISET Médenine.

Cette compétition marque la continuité d’un partenariat lancé entre le projet Mashrou3i et le réseau des ISET en 2016 pour la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des plus jeunes et le renforcement des capacités managériales dès la formation universitaire. Le projet Mashrou3i est un partenariat public-privé entre le gouvernement tunisien, USAID, la Coopération Italienne et HP Foundation, et mis en œuvre en Tunisie par l’ONUDI. A travers la formation, le coaching approfondi et l’assistance technique, Mashrou3i vise à créer près de 6’000 emplois d’ici 2021 et former près de 5’000 étudiants en entrepreneuriat dans 14 régions du pays.

