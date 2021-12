Le Cert et Tunisie Telecom partenaires pour l’exécution des travaux de réception technique des réseaux fixes et mobiles

Partagez 0 Partages

Le Centre d’études et de recherche des télécommunications (Cert) et son partenaire Tunisie Telecom, se sont alliés à travers un contrat cadre relatif à l’exécution des travaux de réception technique des réseaux fixes et mobiles 2G/3G/4G.

En vertu de ce partenariat le Cert mettra en exergue son savoir et savoir-faire dans le domaine de l’ingénierie des réseaux pour accompagner Tunisie Telecom dans l’exécution des prestations de réception technique, quantitative et qualitative, de ses réseaux fixes et mobiles 2G/3G/4G.

Communiqué